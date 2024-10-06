Китайські хакери атакували судові системи прослуховування в США

Кібератака, яку пов'язують із китайським урядом, проникла в мережі американських телекомунікаційних компаній. Ймовірно хакери отримали ʼ доступ до інформаційних систем, що використовуються федеральним урядом для санкціонованих судом прослуховувань.

Китай здійснив хакерську атаку на судові системи прослуховування в США

Джерела видання повідомляють, що хакери могли протягом кількох місяців мати доступ до мережевої інфраструктури, яка забезпечує виконання законних запитів на перехоплення даних, що є серйозною загрозою для національної безпеки США.

Серед постраждалих від атаки компанії — Verizon Communications, AT&T і Lumen Technologies. За федеральним законодавством, телекомунікаційні компанії зобов'язані дозволяти владі доступ до даних за рішенням суду.

Однак поки що не відомо, чи постраждали системи, які використовуються для спостереження за іноземними розвідками.

Атаку здійснила китайська хакерська група, відома як "Соляний тайфун". Про злам стало відомо лише в останні тижні, і наразі триває розслідування за участю уряду США та експертів з безпеки з приватного сектору.

За словами джерела, уряд США вважає цей злам значною подією, що викликає серйозне занепокоєння.

Російські боти поширюють фейкові відео для дискредитації Камали Гарріс

Як зазначається у звіті Центру аналізу загроз Microsoft (MTAC), за останні кілька місяців Росія змінила тактику впливу на політичну ситуацію в США, зосередившись на кампанії Гарріс-Волза, поширюючи дезінформаційні відео.

Згадуються дві групи тролів — Storm-1516 і нова Storm-1679, які створили та розповсюдили два відео про Гарріс, що набрали мільйони переглядів.

У першому відео йдеться про нібито напад прихильників Гарріс на учасника мітингу на підтримку Дональда Трампа. У другому відео акторка, схожа на Гарріс, зображена, як вона тікає з місця ДТП.

Ці відео поширюються від імені вигаданого місцевого ЗМІ з Сан-Франциско, створеного за кілька днів до їх публікації.

Нова група тролів Storm-1679 переключила свою увагу з контенту про Олімпійські ігри в Парижі на поширення фейкових відео, що дискредитують Гарріс. Одне з таких відео, що містило неправдиві заяви, зібрало понад 100 тисяч переглядів у Telegram за кілька годин.