Хакери вкрали десятки мільйонів доларів під час атаки на криптобіржу у Сингапурі
Категорія
Технології
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Хакери вкрали десятки мільйонів доларів під час атаки на криптобіржу у Сингапурі

Хакер
Джерело:  online.ua

Сінгапурську криптовалютну біржу BingX атакували хакери, яким вдалось вкрасти криптовалютних активів на 43 млн доларів.

Головні тези:

  • Хакери вкрали криптовалютних активів на 43 млн доларів під час атаки на криптобіржу BingX у Сингапурі.
  • Біржа призупинила виведення коштів та розробляє план компенсації для користувачів.
  • Лише невелика частина активів постраждала, більшість з них знаходиться в безпеці в холодних гаманцях.
  • Прогнозується можливе стрімке зростання ціни біткоїну до 80-90 тис доларів до кінця року в разі перемоги Трампа на президентських виборах у США.
  • Політика Трампа та прихильність до криптовалют можуть вплинути на глобальний курс криптовалют, зокрема на біткоїн.

Що відомо про атаку хакерів на криптовалютну біржу BingX

За інформацією аналітиків з безпеки PeckShield, більшість вкрадених коштів були переведені кількома траншами.

Директор з продуктів BingX Вів'єн Лін повідомив, що атаку виявили 20 вересня о 04:00 ранку (опівночі за київським часом).

Представники технічної команди зафіксували "незвичайний доступ до мережі”, що викликало підозри щодо хакерської атаки.

Ми негайно запустили наш план дій в надзвичайних ситуаціях, включаючи термінове переведення активів і призупинення виведення коштів. Відбулася незначна втрата активів, — підкреслив Лін.

Хакери обікрали криптобіржу у Сінгапурі на понад 40 млн доларів
Кібератака

Відомо, що біржа тимчасово призупинила виведення коштів для запобігання подальшим збиткам.

Функцію обіцяють повернути протягом доби. Зокрема для користувачів розроблять план компенсації.

Поки що ми зазнали лише незначних втрат, і ми впоралися з цим. Більшість активів знаходяться в безпеці в холодних гаманцях, і лише невелика частина постраждала в гарячих гаманцях, — пояснюють представники біржі.

Що відомо про прогноз щодо ймовірного стрімкого зростання біткоїну до кінця цього року

За словами аналітика брокерської компанії Bernstein Гаутама Чхугані, перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США у листопаді може призвести до різкого зростання ціни біткоїну до кінця року через прихильність адміністрації Трампа до криптовалют. 

У липні під час виступу на Біткойн-конференції за результатами 45-хвилинної промови Трампа щодо політики у відношенні до криптовалют ціна біткоїна суттєво зросла.

Трамп заявив, що викладе план "щодо забезпечення того, щоб США стали криптостолицею планети і біткойн-наднаддержавою світу".

Чхугані прогнозує, що у разі перемоги Трампа на виборах до кінця року ціна біткоїна може зрости до 80-90 тис доларів.

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