Сингапурская криптовалютную биржу BingX атаковали хакеры, которым удалось украсть криптовалютных активов на 43 млн долларов.
Главные тезисы
- Хакеры украли криптовалюты на 43 млн долларов с криптобиржи BingX в Сингапуре, вызвав подозрения в хакерской атаке.
- Биржа приостановила вывод средств и работает над планом компенсации для пользователей, несмотря на основную безопасность активов в холодных кошельках.
- Прогнозируется возможный рост цены биткоина до 80-90 тыс. долларов в случае победы Трампа на президентских выборах в США.
- Победа Трампа и его поддержка криптовалют могут значительно повлиять на глобальный курс криптовалют, включая биткоин.
- Атака хакеров на криптовалютную биржу BingX в Сингапуре вызвала временное приостановление вывода средств и разработку плана компенсации для пользователей.
Что известно об атаке хакеров на криптовалютную биржу BingX
По информации аналитиков по безопасности PeckShield, большинство украденных средств были переведены несколькими траншами.
Директор по продуктам BingX Вивьен Лин сообщил, что атаку обнаружили 20 сентября в 04:00 утра (в полночь по киевскому времени).
Представители технической команды зафиксировали "необычный доступ к сети", что вызвало подозрения в хакерской атаке.
Известно, что биржа временно приостановила вывод средств для предотвращения дальнейших убытков.
Функцию обещают вернуть в течение суток. В частности для пользователей разработают план компенсации
Что известно о прогнозе о вероятном стремительном росте биткоина до конца этого года
По словам аналитика брокерской компании Bernstein Гаутама Чхугани, победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре может привести к резкому росту цены биткоина до конца года из-за приверженности администрации Трампа криптовалюту.
В июле во время выступления на Биткойн-конференции по результатам 45-минутной речи Трампа по поводу политики в отношении криптовалют цена биткоина существенно выросла.
Трамп заявил, что изложит план "об обеспечении того, чтобы США стали криптостолицей планеты и биткойн-сверхдержавой мира".
Чхугани прогнозирует, что в случае победы Трампа на выборах до конца года цена биткоина может вырасти до 80-90 тыс. долларов.
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