Что известно об атаке хакеров на криптовалютную биржу BingX

По информации аналитиков по безопасности PeckShield, большинство украденных средств были переведены несколькими траншами.

Директор по продуктам BingX Вивьен Лин сообщил, что атаку обнаружили 20 сентября в 04:00 утра (в полночь по киевскому времени).

Представители технической команды зафиксировали "необычный доступ к сети", что вызвало подозрения в хакерской атаке.

Мы немедленно запустили наш план действий в чрезвычайных ситуациях, включая срочный перевод активов и приостановку вывода средств. Произошла незначительная потеря активов, — подчеркнул Лин. Поделиться

Кибератака

Известно, что биржа временно приостановила вывод средств для предотвращения дальнейших убытков.

Функцию обещают вернуть в течение суток. В частности для пользователей разработают план компенсации

Пока мы понесли лишь незначительные потери, и мы справились с этим. Большинство активов находятся в безопасности в холодных кошельках, и лишь небольшая часть пострадала в горячих кошельках, — объясняют представители биржи. Поделиться

Что известно о прогнозе о вероятном стремительном росте биткоина до конца этого года

По словам аналитика брокерской компании Bernstein Гаутама Чхугани, победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре может привести к резкому росту цены биткоина до конца года из-за приверженности администрации Трампа криптовалюту.

В июле во время выступления на Биткойн-конференции по результатам 45-минутной речи Трампа по поводу политики в отношении криптовалют цена биткоина существенно выросла.

Трамп заявил, что изложит план "об обеспечении того, чтобы США стали криптостолицей планеты и биткойн-сверхдержавой мира".

Чхугани прогнозирует, что в случае победы Трампа на выборах до конца года цена биткоина может вырасти до 80-90 тыс. долларов.