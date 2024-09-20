Хакеры украли десятки миллионов долларов во время атаки на криптобиржу в Сингапуре
Категория
Технологии
Дата публикации

Хакеры украли десятки миллионов долларов во время атаки на криптобиржу в Сингапуре

Хакер
Читати українською
Источник:  online.ua

Сингапурская криптовалютную биржу BingX атаковали хакеры, которым удалось украсть криптовалютных активов на 43 млн долларов.

Главные тезисы

  • Хакеры украли криптовалюты на 43 млн долларов с криптобиржи BingX в Сингапуре, вызвав подозрения в хакерской атаке.
  • Биржа приостановила вывод средств и работает над планом компенсации для пользователей, несмотря на основную безопасность активов в холодных кошельках.
  • Прогнозируется возможный рост цены биткоина до 80-90 тыс. долларов в случае победы Трампа на президентских выборах в США.
  • Победа Трампа и его поддержка криптовалют могут значительно повлиять на глобальный курс криптовалют, включая биткоин.
  • Атака хакеров на криптовалютную биржу BingX в Сингапуре вызвала временное приостановление вывода средств и разработку плана компенсации для пользователей.

Что известно об атаке хакеров на криптовалютную биржу BingX

По информации аналитиков по безопасности PeckShield, большинство украденных средств были переведены несколькими траншами.

Директор по продуктам BingX Вивьен Лин сообщил, что атаку обнаружили 20 сентября в 04:00 утра (в полночь по киевскому времени).

Представители технической команды зафиксировали "необычный доступ к сети", что вызвало подозрения в хакерской атаке.

Мы немедленно запустили наш план действий в чрезвычайных ситуациях, включая срочный перевод активов и приостановку вывода средств. Произошла незначительная потеря активов, — подчеркнул Лин.

Хакеры обворовали криптобиржу в Сингапуре более чем на 40 млн долларов
Кибератака

Известно, что биржа временно приостановила вывод средств для предотвращения дальнейших убытков.

Функцию обещают вернуть в течение суток. В частности для пользователей разработают план компенсации

Пока мы понесли лишь незначительные потери, и мы справились с этим. Большинство активов находятся в безопасности в холодных кошельках, и лишь небольшая часть пострадала в горячих кошельках, — объясняют представители биржи.

Что известно о прогнозе о вероятном стремительном росте биткоина до конца этого года

По словам аналитика брокерской компании Bernstein Гаутама Чхугани, победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре может привести к резкому росту цены биткоина до конца года из-за приверженности администрации Трампа криптовалюту.

В июле во время выступления на Биткойн-конференции по результатам 45-минутной речи Трампа по поводу политики в отношении криптовалют цена биткоина существенно выросла.

Трамп заявил, что изложит план "об обеспечении того, чтобы США стали криптостолицей планеты и биткойн-сверхдержавой мира".

Чхугани прогнозирует, что в случае победы Трампа на выборах до конца года цена биткоина может вырасти до 80-90 тыс. долларов.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Дело об отмывании денег. Крупнейшая криптовалютная биржа мира выплатит штраф в 4,3 млрд долл
Бинанс Коин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Хакеры КНДР украли с международной биржи почти 150 млн долл
Хакеры
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Стремительное падение биткоина. Что на самом деле происходит на рынке криптовалют
биткоин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?