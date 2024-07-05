Стремительное падение биткоина. Что на самом деле происходит на рынке криптовалют
Категория
Технологии
Дата публикации

Стремительное падение биткоина. Что на самом деле происходит на рынке криптовалют

биткоин
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Главная криптовалюта – биткоин – продолжает свое падение четвертую торговую сессию подряд. Что важно понимать, это часть широкой распродажи криптоактивов.

Главные тезисы

  • Альтокоины, такие как Ether, XRP и Cardano, также просели на 10% и более по сравнению с биткоином.
  • Одной из причин резких изменений на рынке является поэтапный возврат администраторами Mt. Gox большого количества биткоинов кредиторам.
  • Падение BTC также может быть связано с понижением спроса на американские биржевые фонды и политической нестабильностью в США.

Биткоин просел в цене до февральского уровня

Аналитики обращают внимание на то, что 5 июля цифровой актив упал на 8,1% до самого низкого уровня с февраля.

Сейчас он торгуется на уровне около 54 400 дол.

Что важно понимать, альтокины, к примеру, Ether, XRP и Cardano, просели еще сильнее. В редких случаях падение превышало 10%.

Криптовалютные торговцы сейчас сталкиваются с рядом проблем, среди которых снижение спроса на американские биржевые фонды, торгующие биткоинами, признаки того, что правительства утилизируют конфискованные токены, а также сложно оценить влияние политической нестабильности в США, — сказано в сообщении.

Фото: скриншот

Что еще повлияло на падение BTC

Еще одна причина резких изменений на рынке, администраторы обанкротившейся биржи Mt. Gox поэтапно возвращают кредиторам огромное количество биткоинов.

Пока они не могут спрогнозировать, сколько из 8 млрд долл. будет продано в конечном итоге.

Что важно понимать, 5 июля на кошельке, привязанном к Mt. Gox, были переведены токены на сумму 2,7 млрд дол.

Кроме того, сообщается, что индекс мировых акций MSCI Inc. колеблется у рекордного максимума, а краткосрочная, 30-дневная корреляция между биткоином и индексом стремительно падает.

Экономические отчеты ужесточают аргументы в пользу того, что центральный банк США должен смягчить монетарную политику в ближайшие месяцы, — отмечают журналисты.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитик ошеломил прогнозом относительно роста цены биткоина
Аналитик ошеломил прогнозом относительно роста цены биткоина
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Инвестор ошеломил мир прогнозом относительно роста цены биткоина
Инвестор ошеломил мир прогнозом относительно роста цены биткоина
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитик и миллиардер Тим Дрейпер прогнозирует стремительный рост биткоина
Аналитик и миллиардер Тим Дрейпер прогнозирует стремительный рост биткоина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?