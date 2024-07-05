Стремительное падение биткоина. Что на самом деле происходит на рынке криптовалют

Главная криптовалюта – биткоин – продолжает свое падение четвертую торговую сессию подряд. Что важно понимать, это часть широкой распродажи криптоактивов.

Биткоин просел в цене до февральского уровня

Аналитики обращают внимание на то, что 5 июля цифровой актив упал на 8,1% до самого низкого уровня с февраля.

Сейчас он торгуется на уровне около 54 400 дол.

Что важно понимать, альтокины, к примеру, Ether, XRP и Cardano, просели еще сильнее. В редких случаях падение превышало 10%.

Криптовалютные торговцы сейчас сталкиваются с рядом проблем, среди которых снижение спроса на американские биржевые фонды, торгующие биткоинами, признаки того, что правительства утилизируют конфискованные токены, а также сложно оценить влияние политической нестабильности в США, — сказано в сообщении. Поделиться

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Что еще повлияло на падение BTC

Еще одна причина резких изменений на рынке, администраторы обанкротившейся биржи Mt. Gox поэтапно возвращают кредиторам огромное количество биткоинов.

Пока они не могут спрогнозировать, сколько из 8 млрд долл. будет продано в конечном итоге.

Что важно понимать, 5 июля на кошельке, привязанном к Mt. Gox, были переведены токены на сумму 2,7 млрд дол.

Кроме того, сообщается, что индекс мировых акций MSCI Inc. колеблется у рекордного максимума, а краткосрочная, 30-дневная корреляция между биткоином и индексом стремительно падает.