Стрімке падіння біткоїна. Що насправді відбувається на ринку криптовалют

Головна криптовалюта — біткоїн — продовжує своє падіння четверту торгову сесію поспіль. Що важливо розуміти, це є частиною широкого розпродажу криптоактивів.

Біткоїн просів у ціні до лютневого рівня

Аналітики звертають увагу на те, що 5 липня цифровий актив впав на 8,1% до найнижчого рівня з лютого.

Наразі він торгується на рівні близько 54 400 дол.

Що важливо розуміти, альткоїни, до прикладу, Ether, XRP і Cardano, просіли ще сильніше. В окремих випадках падіння перевищувало 10%.

Криптовалютні торговці наразі стикаються з низкою проблем, серед яких зниження попиту на американські біржові фонди, що торгують біткойнами, ознаки того, що уряди утилізують конфісковані токени, а також вплив політичної нестабільності в США, який складно оцінити, — йдеться в повідомленні. Поширити

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Що ще вплинуло на падіння BTC

Ще одна причина різких змін на ринку, адміністратори збанкрутілої біржі Mt. Gox поетапно повертають кредиторам величезну кількість біткоїнів.

Наразі вони не можуть спрогнозувати, скільки з 8 млрд дол буде продано в кінцевому підсумку.

Що важливо розуміти, 5 липня на гаманці, прив'язаному до Mt. Gox, було переведено токенів на суму 2,7 млрд дол.

Окрім того, наголошується, що індекс світових акцій MSCI Inc. коливається біля рекордного максимуму, а короткострокова, 30-денна кореляція між біткоїном та індексом стрімко падає.