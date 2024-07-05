Стрімке падіння біткоїна. Що насправді відбувається на ринку криптовалют
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Стрімке падіння біткоїна. Що насправді відбувається на ринку криптовалют

біткоїн
Джерело:  Bloomberg

Головна криптовалюта — біткоїн — продовжує своє падіння четверту торгову сесію поспіль. Що важливо розуміти, це є частиною широкого розпродажу криптоактивів.

Головні тези:

  • Альткоїни, такі як Ether, XRP і Cardano, також просіли на 10% і більше, порівняно з біткоїном.
  • Однією з причин різких змін на ринку є поетапне повернення адміністраторами Mt. Gox кредиторам великої кількості біткоїнів.
  • Падіння BTC також може бути пов'язане зі зниженням попиту на американські біржові фонди та політичною нестабільністю у США.

Біткоїн просів у ціні до лютневого рівня

Аналітики звертають увагу на те, що 5 липня цифровий актив впав на 8,1% до найнижчого рівня з лютого.

Наразі він торгується на рівні близько 54 400 дол.

Що важливо розуміти, альткоїни, до прикладу, Ether, XRP і Cardano, просіли ще сильніше. В окремих випадках падіння перевищувало 10%.

Криптовалютні торговці наразі стикаються з низкою проблем, серед яких зниження попиту на американські біржові фонди, що торгують біткойнами, ознаки того, що уряди утилізують конфісковані токени, а також вплив політичної нестабільності в США, який складно оцінити, — йдеться в повідомленні.

Фото: скриншот

Що ще вплинуло на падіння BTC

Ще одна причина різких змін на ринку, адміністратори збанкрутілої біржі Mt. Gox поетапно повертають кредиторам величезну кількість біткоїнів.

Наразі вони не можуть спрогнозувати, скільки з 8 млрд дол буде продано в кінцевому підсумку.

Що важливо розуміти, 5 липня на гаманці, прив'язаному до Mt. Gox, було переведено токенів на суму 2,7 млрд дол.

Окрім того, наголошується, що індекс світових акцій MSCI Inc. коливається біля рекордного максимуму, а короткострокова, 30-денна кореляція між біткоїном та індексом стрімко падає.

Економічні звіти посилюють аргументи на користь того, що центральний банк США повинен пом'якшити монетарну політику в найближчі місяці, — зазначають журналісти.

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