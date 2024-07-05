Стрімке падіння біткоїна. Що насправді відбувається на ринку криптовалют

Головна криптовалюта — біткоїн — продовжує своє падіння четверту торгову сесію поспіль. Що важливо розуміти, це є частиною широкого розпродажу криптоактивів.
Головні тези:
- Альткоїни, такі як Ether, XRP і Cardano, також просіли на 10% і більше, порівняно з біткоїном.
- Однією з причин різких змін на ринку є поетапне повернення адміністраторами Mt. Gox кредиторам великої кількості біткоїнів.
- Падіння BTC також може бути пов'язане зі зниженням попиту на американські біржові фонди та політичною нестабільністю у США.
Біткоїн просів у ціні до лютневого рівня
Аналітики звертають увагу на те, що 5 липня цифровий актив впав на 8,1% до найнижчого рівня з лютого.
Наразі він торгується на рівні близько 54 400 дол.
Що важливо розуміти, альткоїни, до прикладу, Ether, XRP і Cardano, просіли ще сильніше. В окремих випадках падіння перевищувало 10%.
Що ще вплинуло на падіння BTC
Ще одна причина різких змін на ринку, адміністратори збанкрутілої біржі Mt. Gox поетапно повертають кредиторам величезну кількість біткоїнів.
Наразі вони не можуть спрогнозувати, скільки з 8 млрд дол буде продано в кінцевому підсумку.
Що важливо розуміти, 5 липня на гаманці, прив'язаному до Mt. Gox, було переведено токенів на суму 2,7 млрд дол.
Окрім того, наголошується, що індекс світових акцій MSCI Inc. коливається біля рекордного максимуму, а короткострокова, 30-денна кореляція між біткоїном та індексом стрімко падає.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-