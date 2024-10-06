Китайские хакеры атаковали судебные системы прослушивания в США

Кибератака, связываемая с китайским правительством, проникла в сети американских телекоммуникационных компаний. Вероятно хакеры получили доступ к информационным системам, используемым федеральным правительством для санкционированных судом прослушиваний.

Китай совершил хакерскую атаку на судебные системы прослушивания в США

Источники издания сообщают, что хакеры могли в течение нескольких месяцев иметь доступ к сетевой инфраструктуре, обеспечивающей выполнение законных запросов на перехват данных, что является серьезной угрозой для национальной безопасности США.

Среди пострадавших от атаки компании — Verizon Communications, AT&T и Lumen Technologies. По федеральному законодательству, телекоммуникационные компании обязаны разрешать властям доступ к данным по решению суда.

Однако пока неизвестно, пострадали ли системы, которые используются для наблюдения за иностранными разведками.

Атаку совершила китайская хакерская группа, известная как "Соляной тайфун". Об изломе стало известно лишь в последние недели, и сейчас идет расследование с участием правительства США и экспертов по безопасности из частного сектора.

По словам источника, правительство США считает этот излом значительным событием, вызывающим серьезную обеспокоенность.

Российские боты распространяют фейковые видео для дискредитации Камалы Гаррис

Как отмечается в отчете Центра анализа угроз Microsoft (MTAC), в последние несколько месяцев Россия изменила тактику влияния на политическую ситуацию в США, сосредоточившись на кампании Гаррис-Волза, распространяя дезинформационные видео.

Упоминаются две группы троллей — Storm-1516 и новая Storm-1679, которые создали и распространили два видео о Гаррисе, набравших миллионы просмотров.

В первом видео говорится о якобы нападении поклонников Гаррис на участника митинга в поддержку Дональда Трампа. Во втором видео актриса, похожая на Гаррис, изображена, как она сбегает с места ДТП.

Эти видео распространяются от имени сочиненного местного СМИ из Сан-Франциско, созданного за несколько дней до их публикации.

Новая группа троллей Storm-1679 переключила свое внимание с контента об Олимпийских играх в Париже на распространение фейковых видео, дискредитирующих Гаррис. Одно из таких видео, содержащих ложные заявления, собрало более 100 тысяч просмотров в Telegram за несколько часов.