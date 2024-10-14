По информации представителей правительств западных стран, Китай вывел шпионскую деятельность на беспрецедентный уровень с привлечением спецслужб, частных компаний и гражданских лиц.
Главные тезисы
- Китай значительно увеличил шпионскую деятельность по всему миру, привлекая спецслужбы, частные компании и гражданские лица.
- Шпионы из Китая активно взламывают устройства и контролируют грузовые краны в морских портах США, а также украденные данные избирателей в Великобритании.
- Китай может использовать украденные данные для развития технологий ИИ и увеличения военной мощи, представляя угрозу мировой безопасности.
- Китайский подход к шпионажу отличается от российского: Китай не обменивает своих агентов при арестах и действует более агрессивно.
- Китайская шпионская деятельность вызывает беспокойство разведывательных служб, особенно в контексте вмешательства в дела Тайваня и поддержки России.
Что известно о беспрецедентных масштабах шпионской деятельности КНР
Отмечается, что уже достаточно длительное время почти каждую неделю представители западных разведок предупреждают об угрозе Китая.
Только в течение сентября, по информации ФБР, подконтрольные властям Китая хакерские группировки совершили излом 260 тыс устройств, среди которых камеры и роутеры во Франции, Румынии, США, Великобритании.
По материалам расследования представителей Конгресса США, китайские грузовые краны, используемые в морских портах США, имели встроенную технологию, позволяющую Пекину контролировать их.
Также добавляется, что бывшего старшего помощника губернатора Нью-Йорка Кэти Хочул подозревают в шпионаже в пользу Китая.
В сентябре в США среди ночи обнаружили пятерых китайцев-выпускников Мичиганского университета, которые фотографировались в нескольких шагах от военных машин во время учений Национальной гвардии США, в которых принимали участие военнослужащие Тайваня.
Что известно о шпионской деятельности Китая в других странах
Правительство Великобритании заявило, что связанные с Китаем хакеры получили доступ к национальным записям о регистрации избирателей, включающим домашние адреса около 40 млн человек.
Правительство США проверяет, проникла ли хакерская группа, связанная с китайским государством, в основные американские провайдеры широкополосной связи, что могло дать ей доступ к прослушиванию американских правоохранительных органов.
Сотрудники разведки обеспокоены тем, что Китай ворует ряд личных данных для обучения передовым моделям ИИ.
Поскольку Китай становится более настойчивым в военном плане, включая усиление поддержки России в ее войне в Украине, его тайные действия также представляют большую угрозу.
В этом году ФБР заявило, что Китай похитил сотни маршрутизаторов и использовал их для проникновения в американские водопроводные и энергетические сети, что вызывает обеспокоенность возможной превентивной атакой на инфраструктуру США, если Вашингтон вмешается в попытку Китая завладеть Тайванем.
Китай не играет по старинным шпионским правилам, говорят представители разведки. Похоже, ему безразлично, если его разоблачат, и, в отличие от России, он редко пытается обменять своих шпионов, когда их арестовывают.
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