Китай значительно расширил шпионскую деятельность по всему миру
Категория
Мир
Дата публикации

Китай значительно расширил шпионскую деятельность по всему миру

Китайские хакеры
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Источник:  The Wall Street Journal

По информации представителей правительств западных стран, Китай вывел шпионскую деятельность на беспрецедентный уровень с привлечением спецслужб, частных компаний и гражданских лиц.

Главные тезисы

  • Китай значительно увеличил шпионскую деятельность по всему миру, привлекая спецслужбы, частные компании и гражданские лица.
  • Шпионы из Китая активно взламывают устройства и контролируют грузовые краны в морских портах США, а также украденные данные избирателей в Великобритании.
  • Китай может использовать украденные данные для развития технологий ИИ и увеличения военной мощи, представляя угрозу мировой безопасности.
  • Китайский подход к шпионажу отличается от российского: Китай не обменивает своих агентов при арестах и действует более агрессивно.
  • Китайская шпионская деятельность вызывает беспокойство разведывательных служб, особенно в контексте вмешательства в дела Тайваня и поддержки России.

Что известно о беспрецедентных масштабах шпионской деятельности КНР

Отмечается, что уже достаточно длительное время почти каждую неделю представители западных разведок предупреждают об угрозе Китая.

Только в течение сентября, по информации ФБР, подконтрольные властям Китая хакерские группировки совершили излом 260 тыс устройств, среди которых камеры и роутеры во Франции, Румынии, США, Великобритании.

Китай вывел шпионскую деятельность на беспрецедентный уровень
Китайский хакер

По материалам расследования представителей Конгресса США, китайские грузовые краны, используемые в морских портах США, имели встроенную технологию, позволяющую Пекину контролировать их.

Также добавляется, что бывшего старшего помощника губернатора Нью-Йорка Кэти Хочул подозревают в шпионаже в пользу Китая.

В сентябре в США среди ночи обнаружили пятерых китайцев-выпускников Мичиганского университета, которые фотографировались в нескольких шагах от военных машин во время учений Национальной гвардии США, в которых принимали участие военнослужащие Тайваня.

Что известно о шпионской деятельности Китая в других странах

Правительство Великобритании заявило, что связанные с Китаем хакеры получили доступ к национальным записям о регистрации избирателей, включающим домашние адреса около 40 млн человек.

Правительство США проверяет, проникла ли хакерская группа, связанная с китайским государством, в основные американские провайдеры широкополосной связи, что могло дать ей доступ к прослушиванию американских правоохранительных органов.

Сотрудники разведки обеспокоены тем, что Китай ворует ряд личных данных для обучения передовым моделям ИИ.

Поскольку Китай становится более настойчивым в военном плане, включая усиление поддержки России в ее войне в Украине, его тайные действия также представляют большую угрозу.

В этом году ФБР заявило, что Китай похитил сотни маршрутизаторов и использовал их для проникновения в американские водопроводные и энергетические сети, что вызывает обеспокоенность возможной превентивной атакой на инфраструктуру США, если Вашингтон вмешается в попытку Китая завладеть Тайванем.

Китай не играет по старинным шпионским правилам, говорят представители разведки. Похоже, ему безразлично, если его разоблачат, и, в отличие от России, он редко пытается обменять своих шпионов, когда их арестовывают.

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