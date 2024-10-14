По информации представителей правительств западных стран, Китай вывел шпионскую деятельность на беспрецедентный уровень с привлечением спецслужб, частных компаний и гражданских лиц.

Что известно о беспрецедентных масштабах шпионской деятельности КНР

Отмечается, что уже достаточно длительное время почти каждую неделю представители западных разведок предупреждают об угрозе Китая.

Только в течение сентября, по информации ФБР, подконтрольные властям Китая хакерские группировки совершили излом 260 тыс устройств, среди которых камеры и роутеры во Франции, Румынии, США, Великобритании.

Китайский хакер

По материалам расследования представителей Конгресса США, китайские грузовые краны, используемые в морских портах США, имели встроенную технологию, позволяющую Пекину контролировать их.

Также добавляется, что бывшего старшего помощника губернатора Нью-Йорка Кэти Хочул подозревают в шпионаже в пользу Китая.

В сентябре в США среди ночи обнаружили пятерых китайцев-выпускников Мичиганского университета, которые фотографировались в нескольких шагах от военных машин во время учений Национальной гвардии США, в которых принимали участие военнослужащие Тайваня.

Что известно о шпионской деятельности Китая в других странах

Правительство Великобритании заявило, что связанные с Китаем хакеры получили доступ к национальным записям о регистрации избирателей, включающим домашние адреса около 40 млн человек.

Правительство США проверяет, проникла ли хакерская группа, связанная с китайским государством, в основные американские провайдеры широкополосной связи, что могло дать ей доступ к прослушиванию американских правоохранительных органов.

Сотрудники разведки обеспокоены тем, что Китай ворует ряд личных данных для обучения передовым моделям ИИ.

Поскольку Китай становится более настойчивым в военном плане, включая усиление поддержки России в ее войне в Украине, его тайные действия также представляют большую угрозу.

В этом году ФБР заявило, что Китай похитил сотни маршрутизаторов и использовал их для проникновения в американские водопроводные и энергетические сети, что вызывает обеспокоенность возможной превентивной атакой на инфраструктуру США, если Вашингтон вмешается в попытку Китая завладеть Тайванем.

Китай не играет по старинным шпионским правилам, говорят представители разведки. Похоже, ему безразлично, если его разоблачат, и, в отличие от России, он редко пытается обменять своих шпионов, когда их арестовывают.