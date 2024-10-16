Почему США отказываются сбивать ракеты над Украиной — ответ Пентагона

Штаты не собираются размещать вблизи Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как они это делают над Израилем, потому что российско-украинская война и война на Ближнем Востоке – разные.

США не будут помогать Украине так, как Израилю

С заявлением по этому поводу выступила спикер Минобороны США Сабрина Сингх.

Она обратила внимание на то, что Пентагон и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в удовлетворении их оборонных потребностей.

Журналисты поинтересовались в Сингх, почему Штаты разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от баллистических ракет Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты запада Украины от российских ракетных атак.

По словам спикера Минобороны США, это абсолютно две разные ситуации.

Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные, — утверждает Сабрина Сингх. Поделиться

Как развивается ситуация на Ближнем Востоке

Как уже упоминалось ранее, 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров боевиков в Ливане.

После этого команда американского лидера Джо Байдена предупредила, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.

Недавно издание The Washington Post сообщило о том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.

Несмотря на это, по мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, Израиль имеет полное право, чтобы нанести удары по ядерным объектам Ирана.