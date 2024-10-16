Почему США отказываются сбивать ракеты над Украиной — ответ Пентагона

Штаты не собираются размещать вблизи Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как они это делают над Израилем, потому что российско-украинская война и война на Ближнем Востоке – разные.
Главные тезисы
- Решение не сбивать ракеты над Украиной объяснено разницей в обязательствах перед союзниками США.
- Пентагон заявил, что решает, как следует действовать в разрезе каждой отдельной ситуации.
- Война РФ против Украины и на Ближнем Востоке требуют индивидуальных подходов со стороны США.
США не будут помогать Украине так, как Израилю
С заявлением по этому поводу выступила спикер Минобороны США Сабрина Сингх.
Она обратила внимание на то, что Пентагон и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в удовлетворении их оборонных потребностей.
Журналисты поинтересовались в Сингх, почему Штаты разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от баллистических ракет Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты запада Украины от российских ракетных атак.
По словам спикера Минобороны США, это абсолютно две разные ситуации.
Как развивается ситуация на Ближнем Востоке
Как уже упоминалось ранее, 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров боевиков в Ливане.
После этого команда американского лидера Джо Байдена предупредила, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.
Недавно издание The Washington Post сообщило о том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.
Несмотря на это, по мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, Израиль имеет полное право, чтобы нанести удары по ядерным объектам Ирана.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-