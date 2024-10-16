Почему США отказываются сбивать ракеты над Украиной — ответ Пентагона
Категория
Украина
Дата публикации

Почему США отказываются сбивать ракеты над Украиной — ответ Пентагона

Минобороны США
Пентагон
Читати українською

Штаты не собираются размещать вблизи Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как они это делают над Израилем, потому что российско-украинская война и война на Ближнем Востоке – разные.

Главные тезисы

  • Решение не сбивать ракеты над Украиной объяснено разницей в обязательствах перед союзниками США.
  • Пентагон заявил, что решает, как следует действовать в разрезе каждой отдельной ситуации.
  • Война РФ против Украины и на Ближнем Востоке требуют индивидуальных подходов со стороны США.

США не будут помогать Украине так, как Израилю

С заявлением по этому поводу выступила спикер Минобороны США Сабрина Сингх.

Она обратила внимание на то, что Пентагон и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в удовлетворении их оборонных потребностей.

Журналисты поинтересовались в Сингх, почему Штаты разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от баллистических ракет Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты запада Украины от российских ракетных атак.

По словам спикера Минобороны США, это абсолютно две разные ситуации.

Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные, — утверждает Сабрина Сингх.

Как развивается ситуация на Ближнем Востоке

Как уже упоминалось ранее, 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров боевиков в Ливане.

После этого команда американского лидера Джо Байдена предупредила, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.

Недавно издание The Washington Post сообщило о том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.

Несмотря на это, по мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, Израиль имеет полное право, чтобы нанести удары по ядерным объектам Ирана.

Они спросили (Байдена): "Что вы думаете об Иране? Вы бы ударили по Ирану?". И он сказал: "Только бы они не ударили по ядерному оборудованию". Это ведь то, что вы хотите атаковать, верно? Я сказал: "По-моему, он ошибся. Разве это не то, по чему вы ударите?"

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда война закончится. В США разворачивается новая дискуссия касательно Украины
НАТО и Украина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Спикер Конгресса США Джонсон сделал неоднозначное заявление о помощи Украине
Джонсон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В ОПУ заявили о давлении на Зеленского со стороны США
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?