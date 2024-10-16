Чому США відмовляються збивати ракети над Україною — відповідь Пентагона

Штати не збираються розміщувати поблизу України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, щоб збивати російські ракети та дрони, як вони це роблять над Ізраїлем, бо російсько-українська війна та війна на Близькому Сході – різні.

США не будуть допомагати Україні так, як Ізраїлю

З заявою з цього приводу виступила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

Вона звернула увагу на те, що Пентагон та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль і Україну у задоволенні їхніх оборонних потреб.

Журналісти поцікавилися у Сінгх, чому Штати розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту заходу України від російських ракетних атак.

За словами речниці Міноборони США, це абсолютно дві різні ситуації.

Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними, — стверджує Сабріна Сінгх. Поширити

Як розвивається ситуація на Близькому Сході

Як уже згадувалося раніше, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Після цього команда американського лідера Джо Байдена попередила, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно видання The Washington Post повідомило про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.

Попри це, на переконання кандидата у президенти США Дональда Трампа, Ізраїль має повне право, щоб завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану.