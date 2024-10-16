Чому США відмовляються збивати ракети над Україною — відповідь Пентагона
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому США відмовляються збивати ракети над Україною — відповідь Пентагона

Міноборони США
Пентагон

Штати не збираються розміщувати поблизу України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, щоб збивати російські ракети та дрони, як вони це роблять над Ізраїлем, бо російсько-українська війна та війна на Близькому Сході – різні.

Головні тези:

  • Рішення не збивати ракети над Україною пояснене різницею в зобов'язаннях перед союзниками США.
  • Пентагон заявив, що вирішує, як потрібно діяти у розрізі кожної окремої ситуації.
  • Війна РФ проти України та війна на Близькому Сході вимагають індивідуальних підходів з боку США.

США не будуть допомагати Україні так, як Ізраїлю

З заявою з цього приводу виступила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

Вона звернула увагу на те, що Пентагон та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль і Україну у задоволенні їхніх оборонних потреб.

Журналісти поцікавилися у Сінгх, чому Штати розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту заходу України від російських ракетних атак.

За словами речниці Міноборони США, це абсолютно дві різні ситуації.

Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними, — стверджує Сабріна Сінгх.

Як розвивається ситуація на Близькому Сході

Як уже згадувалося раніше, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Після цього команда американського лідера Джо Байдена попередила, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно видання The Washington Post повідомило про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.

Попри це, на переконання кандидата у президенти США Дональда Трампа, Ізраїль має повне право, щоб завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Вони запитали (Байдена): "Що ви думаєте про Іран? Ви б ударили по Ірану?". І він сказав: "Тільки б вони не вдарили по ядерному обладнанню". Адже це те, що ви хочете вдарити, вірно? Я сказав: "По-моєму, він помилився. Хіба це не те, по чому ви маєте вдарити?

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

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