Чому США відмовляються збивати ракети над Україною — відповідь Пентагона

Штати не збираються розміщувати поблизу України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, щоб збивати російські ракети та дрони, як вони це роблять над Ізраїлем, бо російсько-українська війна та війна на Близькому Сході – різні.
Головні тези:
- Рішення не збивати ракети над Україною пояснене різницею в зобов'язаннях перед союзниками США.
- Пентагон заявив, що вирішує, як потрібно діяти у розрізі кожної окремої ситуації.
- Війна РФ проти України та війна на Близькому Сході вимагають індивідуальних підходів з боку США.
США не будуть допомагати Україні так, як Ізраїлю
З заявою з цього приводу виступила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх.
Вона звернула увагу на те, що Пентагон та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль і Україну у задоволенні їхніх оборонних потреб.
Журналісти поцікавилися у Сінгх, чому Штати розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту заходу України від російських ракетних атак.
За словами речниці Міноборони США, це абсолютно дві різні ситуації.
Як розвивається ситуація на Близькому Сході
Як уже згадувалося раніше, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.
Після цього команда американського лідера Джо Байдена попередила, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.
Нещодавно видання The Washington Post повідомило про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.
Попри це, на переконання кандидата у президенти США Дональда Трампа, Ізраїль має повне право, щоб завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-