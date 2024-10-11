Спікер Конгресу США Джонсон зробив неоднозначну заяву щодо допомоги Україні

Республіканці впевнені, що після повернення Трампа на пост президента США потреби допомагати Україні вже не буде.
Головні тези:
- Спікер Конгресу США Майк Джонсон висловив сумніви щодо необхідності продовження американської підтримки Україні після повернення Трампа на пост президента.
- Республіканці вважають, що закінчення війни в Україні можливе під керівництвом Трампа.
- Парламентська криза в США спричинила серйозні перешкоди у виділенні фінансової підтримки та безпеки України в умовах зростання військових загроз.
Джонсон не вважає доцільною допомогу США Україні
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон "не має апетиту" до продовження американської підтримки України.
За словами республіканця, "всі в усьому світі втомилися" від війни в Україні та хочуть, "щоб це було вирішено".
Як Джонсон блокував військову допомогу Україні
Рік тому у США сталася парламентська криза через неспроможність ухвалити бюджет на 2024 фінансовий рік. Одним із наслідків цього стала зміна спікера Палати представників — посаду отримав близький соратник Дональда Трампа Майк Джонсон.
Після цього розпочалася багатомісячна епопея, протягом якої Майк Джонсон під різними приводами відмовлявся виносити на голосування депутатів Палати представників законопроєкти про виділення військової допомоги Україні.
Ця затримка призвела до різкого скорочення постачання зброї в Україну. На думку багатьох військових оглядачів, багатомісячний дефіцит озброєнь у ЗСУ саме в той час, коли Росія почала отримувати мільйони снарядів з Північної Кореї, призвів не лише до втрати Авдіївки, але й відчутно позначився на загальній ситуації у війні.
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