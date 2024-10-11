Спікер Конгресу США Джонсон зробив неоднозначну заяву щодо допомоги Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Спікер Конгресу США Джонсон зробив неоднозначну заяву щодо допомоги Україні

Джонсон
Read in English
Джерело:  Punchbowl news

Республіканці впевнені, що після повернення Трампа на пост президента США потреби допомагати Україні вже не буде.

Головні тези:

  • Спікер Конгресу США Майк Джонсон висловив сумніви щодо необхідності продовження американської підтримки Україні після повернення Трампа на пост президента.
  • Республіканці вважають, що закінчення війни в Україні можливе під керівництвом Трампа.
  • Парламентська криза в США спричинила серйозні перешкоди у виділенні фінансової підтримки та безпеки України в умовах зростання військових загроз.

Джонсон не вважає доцільною допомогу США Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон "не має апетиту" до продовження американської підтримки України.

У мене немає апетиту щодо подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що це не потрібно. Якщо президент Трамп переможе, я вважаю, що він справді зможе завершити цей конфлікт. Я справді так вважаю. Я думаю, що він подзвонить Путіну і скаже, що цього вже достатньо.

Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США

За словами республіканця, "всі в усьому світі втомилися" від війни в Україні та хочуть, "щоб це було вирішено".

Я не впевнений, але я думаю, що якщо Камала Гарріс стане президентом, я не думаю, що це закінчиться, і це відчайдушний і небезпечний сценарій.

Як Джонсон блокував військову допомогу Україні

Рік тому у США сталася парламентська криза через неспроможність ухвалити бюджет на 2024 фінансовий рік. Одним із наслідків цього стала зміна спікера Палати представників — посаду отримав близький соратник Дональда Трампа Майк Джонсон.

Після цього розпочалася багатомісячна епопея, протягом якої Майк Джонсон під різними приводами відмовлявся виносити на голосування депутатів Палати представників законопроєкти про виділення військової допомоги Україні.

Ця затримка призвела до різкого скорочення постачання зброї в Україну. На думку багатьох військових оглядачів, багатомісячний дефіцит озброєнь у ЗСУ саме в той час, коли Росія почала отримувати мільйони снарядів з Північної Кореї, призвів не лише до втрати Авдіївки, але й відчутно позначився на загальній ситуації у війні.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Байдена висловилися щодо ідеї спікера Джонсона розділити допомогу Україні та Ізраїлю
Джон Кірбі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Я не погоджуюсь. Спікер Джонсон кинув виклик Байдену у питанні захисту України
Майк Джонсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський у Вашингтоні зустрівся зі спікером Джонсоном та сенаторами США
Володимир Зеленський
Джонсон і Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?