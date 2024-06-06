За словами спікера Палати представників Майка Джонсона, він має намір обговорити з командою американського лідера Джо Байдена дискусійні моменти щодо захисту України від російської агресії.
Головні тези:
- Спікер Палати представників Майк Джонсон планує дискутувати з адміністрацією Байдена щодо питань захисту України від російської агресії.
- Майк Джонсон налаштований боротися за надання більшої кількості прав для України та скасування обмежень на використання зброї США в українських військах.
- Позиція спікера змінилася після документальних доказів злочинів РФ та закликів демократів до скасування обмежень на використання зброї в Україні.
- Конгресмен Тед Ліу від демократів висловив підтримку вимозі щодо збільшення підтримки України та скасування обмежень на використання зброї.
- Демократи закликають адміністрацію Байдена надати Україні необхідні ресурси для захисту української території від російської агресії.
Майк Джонсон буде добиватися більше прав для України на тлі війни
Спікер Палати представників звертає увагу на те, що чинних часткових дозволів для українських воїнів на використання зброї США від адміністрації Байдена, недостатньо.
Саме тому він налаштований порушити це питання під час запланованих переговорів з адміністрацією Білого дому.
На переконання Майка Джонсона, американська влада не має права займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні.
Що важливо розуміти, Майк Джонсон, який раніше відмовлявся виносити на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, кардинально змінив свою позицію лише після того, як ознайомився з розвідувальними даними і свідченнями про злочини РФ.
Демократи також вимагають у Байдена не перешкоджати Україні
5 червня офіційно стало відомо про те, що лідери Демократичної партії у Палаті представників закликають президента США нарешті скасувати усі обмеження на використання Україною зброї США проти Росії.
Свою думку з цього приводу одразу озвучив конгресмен від демократів Тед Ліу.
За словами політика, він підтримав двопартійний лист, який надіслав команді Байдена комітет з розвідки саме з цього приводу.
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