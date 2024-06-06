За словами спікера Палати представників Майка Джонсона, він має намір обговорити з командою американського лідера Джо Байдена дискусійні моменти щодо захисту України від російської агресії.

Майк Джонсон буде добиватися більше прав для України на тлі війни

Спікер Палати представників звертає увагу на те, що чинних часткових дозволів для українських воїнів на використання зброї США від адміністрації Байдена, недостатньо.

Саме тому він налаштований порушити це питання під час запланованих переговорів з адміністрацією Білого дому.

На переконання Майка Джонсона, американська влада не має права займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні.

Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом (Джо Байденом — ред.) у цьому. Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це.. Майк Джонсон Спікер Палати представників

Що важливо розуміти, Майк Джонсон, який раніше відмовлявся виносити на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, кардинально змінив свою позицію лише після того, як ознайомився з розвідувальними даними і свідченнями про злочини РФ.

Демократи також вимагають у Байдена не перешкоджати Україні

5 червня офіційно стало відомо про те, що лідери Демократичної партії у Палаті представників закликають президента США нарешті скасувати усі обмеження на використання Україною зброї США проти Росії.

Свою думку з цього приводу одразу озвучив конгресмен від демократів Тед Ліу.

За словами політика, він підтримав двопартійний лист, який надіслав команді Байдена комітет з розвідки саме з цього приводу.