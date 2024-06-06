По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, он намерен обсудить с командой американского лидера Джо Байдена дискуссионные моменты защиты Украины от российской агрессии.
Главные тезисы
- Майк Джонсон хочет добиться предоставление большего количества прав и отмены ограничений в использовании оружия США в украинских войсках.
- Демократы требуют увеличить поддержку Украины и отменить ограничения на использование оружия для защиты от российской агрессии.
- Конгрессмен Тед Лиу также выразил поддержку увеличения ресурсов для защиты украинской территории.
- Изменение позиции спикера Майка Джонсона произошло после документальных доказательств преступлений РФ.
Майк Джонсон будет добиваться больше прав для Украины на фоне войны
Спикер Палаты представителей обращает внимание на то, что действующих частных разрешений для украинских воинов на использование оружия США от команды Байдена недостаточно.
Именно поэтому он настроен поднять этот вопрос во время запланированных переговоров с администрацией Белого дома.
По мнению Майка Джонсона, американские власти не имеют права заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине.
Что важно понимать, Майк Джонсон, ранее отказывавшийся выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине, кардинально изменил свою позицию только после того, как ознакомился с разведывательными данными и свидетельствами о преступлениях РФ.
Демократы также требуют у Байдена не препятствовать Украине
5 июня официально стало известно о том, что лидеры Демократической партии в Палате представителей призывают президента США наконец-то отменить все ограничения на использование Украиной оружия США против России.
Свое мнение на этот счет сразу озвучил конгрессмен от демократов Тед Лиу.
По словам политика, он поддержал двухпартийное письмо, которое направил команде Байдена комитет по разведке именно по этому поводу.
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