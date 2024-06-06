По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, он намерен обсудить с командой американского лидера Джо Байдена дискуссионные моменты защиты Украины от российской агрессии.

Майк Джонсон будет добиваться больше прав для Украины на фоне войны

Спикер Палаты представителей обращает внимание на то, что действующих частных разрешений для украинских воинов на использование оружия США от команды Байдена недостаточно.

Именно поэтому он настроен поднять этот вопрос во время запланированных переговоров с администрацией Белого дома.

По мнению Майка Джонсона, американские власти не имеют права заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине.

Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. Я не согласен с президентом (Джо Байденом — ред.) в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом. Майк Джонсон Спикер Палаты представителей

Что важно понимать, Майк Джонсон, ранее отказывавшийся выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине, кардинально изменил свою позицию только после того, как ознакомился с разведывательными данными и свидетельствами о преступлениях РФ.

Демократы также требуют у Байдена не препятствовать Украине

5 июня официально стало известно о том, что лидеры Демократической партии в Палате представителей призывают президента США наконец-то отменить все ограничения на использование Украиной оружия США против России.

Свое мнение на этот счет сразу озвучил конгрессмен от демократов Тед Лиу.

По словам политика, он поддержал двухпартийное письмо, которое направил команде Байдена комитет по разведке именно по этому поводу.