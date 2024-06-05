Партия Байдена выдвинула президенту США четкое требование касательно Украины

Члены Демократической партии американского лидера Джо Байдена требуют, чтобы он отменил абсолютно все ограничения на использование Украиной американского оружия против России.

Демократы хотят, чтобы у Украины была возможность эффективно защищаться от агрессии РФ

Одним из первых с заявлением по этому поводу выступил конгрессмен от демократов Тед Лиу.

Он питает надежду на то, что Белый дом наконец-то решится снять все ограничения, чтобы украинские воины могли перейти к полноценной защите территорий своей страны.

Кроме того, политик добавил, что уже поддержал двухпартийное письмо, которое направил команде Байдена комитет по разведке именно по этому поводу.

Мы видим, как Украина начинает лучше использовать это оружие, особенно в Крыму, – подчеркнул Тед Лиу. Поделиться

Политик обратил внимание на то, что бойцы ВСУ активно используют ракеты большой дальности, чтобы уничтожить вражескую технику и живую силу, а не для ударов по гражданским, как это делает страна-агрессорка РФ.

И мы видим их очень эффективное использование в Крыму. И я знаю, что администрация президента США позволила им использовать их для защиты Харькова, – добавил демократ. Поделиться

В команде Байдена уже начались переговоры по этому поводу

Как рассказал журналистам глава фракции демократов в Палате представителей Пит Агилар, Белый дом, а также Совет по нацбезопасности активно работают с официальным Киевом для решения этого вопроса.

Администрация президента США действительно хочет предоставить Украине все важные инструменты, ресурсы и полномочия, необходимые для войны и победы в ней.