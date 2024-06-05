Партия Байдена выдвинула президенту США четкое требование касательно Украины

Члены Демократической партии американского лидера Джо Байдена требуют, чтобы он отменил абсолютно все ограничения на использование Украиной американского оружия против России.
Главные тезисы
- Члены Демократической партии требуют от Байдена снять ограничения на использование американского оружия Украиной против России.
- Украинские военные продолжают использовать ракеты большой дальности для защиты территорий, демонстрируя их эффективность в Крыму.
- Администрация Байдена активно работает с Украиной для предоставления необходимых инструментов и ресурсов для победы в войне.
- Демократы надеются, что наличие американского оружия поможет Украине эффективнее отразить агрессию России.
- Переговоры в команде Байдена по этому вопросу продолжаются.
Демократы хотят, чтобы у Украины была возможность эффективно защищаться от агрессии РФ
Одним из первых с заявлением по этому поводу выступил конгрессмен от демократов Тед Лиу.
Он питает надежду на то, что Белый дом наконец-то решится снять все ограничения, чтобы украинские воины могли перейти к полноценной защите территорий своей страны.
Кроме того, политик добавил, что уже поддержал двухпартийное письмо, которое направил команде Байдена комитет по разведке именно по этому поводу.
Политик обратил внимание на то, что бойцы ВСУ активно используют ракеты большой дальности, чтобы уничтожить вражескую технику и живую силу, а не для ударов по гражданским, как это делает страна-агрессорка РФ.
В команде Байдена уже начались переговоры по этому поводу
Как рассказал журналистам глава фракции демократов в Палате представителей Пит Агилар, Белый дом, а также Совет по нацбезопасности активно работают с официальным Киевом для решения этого вопроса.
Администрация президента США действительно хочет предоставить Украине все важные инструменты, ресурсы и полномочия, необходимые для войны и победы в ней.
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