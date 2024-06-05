Члени Демократичної партії американського лідера Джо Байдена вимагають, щоб він нарешті скасував абсолютно усі обмеження на використання Україною американської зброї проти Росії.

Демократи хочуть, щоб Україна мала можливість ефективно захищатися від агресії РФ

Одним з перших з заявою з цього приводу виступив конгресмен від демократів Тед Ліу.

Він плекає надію на те, що Білий дім нарешті наважиться зняти усі обмеження, щоб українські воїни мали змогу перейти до повноцінного захисту територій своєї країни.

Окрім того, політик додав, що вже підтримав двопартійний лист, який надіслав команді Байдена комітет з розвідки саме з цього приводу.

Ми бачимо, як Україна починає краще використовувати цю зброю, особливо в Криму, — підкреслив Тед Ліу. Поширити

Політик звернув увагу на те, що бійці ЗСУ активно використовують ракети великої дальності, щоб знищити ворожу техніку та живу силу, а не для ударів по цивільних, як це робить країна-агресорка РФ.

І ми бачимо їхнє дуже ефективне використання в Криму. І я знаю, що адміністрація президента США дозволила їм використовувати їх для відсічі в Харкові, — додав демократ. Поширити

У команді Байдена уже тривають переговори з цього приводу

Як розповів журналістам очільник фракції демократів у Палаті представників Піт Агілар, Білий дім, а також Рада з нацбезпеки уже активно працюють з офіційним Києвом для розв’язання цього питання.

Адміністрація президента США дійсно хоче надати Україні усі важливі інструменти, ресурси та повноваження, необхідні для ведення війни та перемоги у ній.