Партія Байдена виснула президенту США чітку вимогу щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Партія Байдена виснула президенту США чітку вимогу щодо України

Джо Байден
Джерело:  Голос Америки

Члени Демократичної партії американського лідера Джо Байдена вимагають, щоб він нарешті скасував абсолютно усі обмеження на використання Україною американської зброї проти Росії.

Головні тези:

  • Демократична партія вимагає скасувати обмеження на використання американської зброї Україною проти Росії.
  • Демократи плекають надію, що Білий дім надасть Україні необхідні інструменти для ведення війни та перемоги у ній.
  • Українські військові використовують ракети великої дальності для захисту територій від агресії та доводять їхню ефективність в Криму.
  • У команді Байдена вже тривають переговори з українською стороною для розв'язання питання зброї.

Демократи хочуть, щоб Україна мала можливість ефективно захищатися від агресії РФ

Одним з перших з заявою з цього приводу виступив конгресмен від демократів Тед Ліу.

Він плекає надію на те, що Білий дім нарешті наважиться зняти усі обмеження, щоб українські воїни мали змогу перейти до повноцінного захисту територій своєї країни.

Окрім того, політик додав, що вже підтримав двопартійний лист, який надіслав команді Байдена комітет з розвідки саме з цього приводу.

Ми бачимо, як Україна починає краще використовувати цю зброю, особливо в Криму, — підкреслив Тед Ліу.

Політик звернув увагу на те, що бійці ЗСУ активно використовують ракети великої дальності, щоб знищити ворожу техніку та живу силу, а не для ударів по цивільних, як це робить країна-агресорка РФ.

І ми бачимо їхнє дуже ефективне використання в Криму. І я знаю, що адміністрація президента США дозволила їм використовувати їх для відсічі в Харкові, — додав демократ.

У команді Байдена уже тривають переговори з цього приводу

Як розповів журналістам очільник фракції демократів у Палаті представників Піт Агілар, Білий дім, а також Рада з нацбезпеки уже активно працюють з офіційним Києвом для розв’язання цього питання.

Адміністрація президента США дійсно хоче надати Україні усі важливі інструменти, ресурси та повноваження, необхідні для ведення війни та перемоги у ній.

Я вірю, що ці розмови відбуваються, і що адміністрація Байдена бере на себе ініціативу. Я також вважаю, що якщо існують додаткові повноваження, яких потребує Україна, то вони мають працювати із Комітетом із закордонних справ Палати представників, — наголосив Піт Агілар.

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