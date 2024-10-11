Спикер Конгресса США Джонсон сделал неоднозначное заявление о помощи Украине

Республиканцы уверены, что после возвращения Трампа на пост президента США потребности помогать Украине уже не будет.
Главные тезисы
- Майк Джонсон выразил сомнения в необходимости продолжения американской поддержки Украине после возвращения Трампа на пост президента.
- Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не видит необходимости в дальнейшем финансировании Украины.
- Многомесячный дефицит вооружений в украинской армии во время блокировки военной помощи привел к ощутимым последствиям на передовой и общей ситуации в войне.
Джонсон не считает целесообразной помощь США Украине
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон "нет аппетита" к продолжению американской поддержки Украины.
По словам республиканца, "все во всем мире устали" от войны в Украине и хотят, чтобы это было решено.
Как Джонсон блокировал военную помощь Украине
Год назад в США произошел парламентский кризис из-за неспособности принять бюджет на 2024 финансовый год. Одним из последствий этого стало изменение спикера Палаты представителей — должность получил близкий соратник Дональда Трампа Майк Джонсон.
После этого началась многомесячная эпопея, в течение которой Майк Джонсон под разными предлогами отказывался выносить на голосование депутатов Палаты представителей законопроекты о выделении военной помощи Украине.
Эта задержка привела к резкому сокращению поставок оружия в Украину. По мнению многих военных обозревателей, многомесячный дефицит вооружений в ВСУ именно в то время, когда Россия начала получать миллионы снарядов из Северной Кореи, привел не только к потере Авдеевки, но и ощутимо сказался на общей ситуации в войне.
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