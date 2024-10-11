Спикер Конгресса США Джонсон сделал неоднозначное заявление о помощи Украине

Республиканцы уверены, что после возвращения Трампа на пост президента США потребности помогать Украине уже не будет.

Джонсон не считает целесообразной помощь США Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон "нет аппетита" к продолжению американской поддержки Украины.

У меня нет аппетита по поводу дальнейшего финансирования Украины, и я надеюсь, что это не нужно. Если президент Трамп восторжествует, я считаю, что он действительно сможет завершить этот конфликт. Я действительно так считаю. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет, что этого достаточно. Майк Джонсон Спикер Палаты представителей Конгресса США

По словам республиканца, "все во всем мире устали" от войны в Украине и хотят, чтобы это было решено.

Я не уверен, но я думаю, что если Камала Гаррис станет президентом, я не думаю, что это закончится, и это отчаянный и опасный сценарий. Поделиться

Как Джонсон блокировал военную помощь Украине

Год назад в США произошел парламентский кризис из-за неспособности принять бюджет на 2024 финансовый год. Одним из последствий этого стало изменение спикера Палаты представителей — должность получил близкий соратник Дональда Трампа Майк Джонсон.

После этого началась многомесячная эпопея, в течение которой Майк Джонсон под разными предлогами отказывался выносить на голосование депутатов Палаты представителей законопроекты о выделении военной помощи Украине.

Эта задержка привела к резкому сокращению поставок оружия в Украину. По мнению многих военных обозревателей, многомесячный дефицит вооружений в ВСУ именно в то время, когда Россия начала получать миллионы снарядов из Северной Кореи, привел не только к потере Авдеевки, но и ощутимо сказался на общей ситуации в войне.