Спикер Конгресса США Джонсон сделал неоднозначное заявление о помощи Украине
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Спикер Конгресса США Джонсон сделал неоднозначное заявление о помощи Украине

Джонсон
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Источник:  Punchbowl news

Республиканцы уверены, что после возвращения Трампа на пост президента США потребности помогать Украине уже не будет.

Главные тезисы

  • Майк Джонсон выразил сомнения в необходимости продолжения американской поддержки Украине после возвращения Трампа на пост президента.
  • Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не видит необходимости в дальнейшем финансировании Украины.
  • Многомесячный дефицит вооружений в украинской армии во время блокировки военной помощи привел к ощутимым последствиям на передовой и общей ситуации в войне.

Джонсон не считает целесообразной помощь США Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон "нет аппетита" к продолжению американской поддержки Украины.

У меня нет аппетита по поводу дальнейшего финансирования Украины, и я надеюсь, что это не нужно. Если президент Трамп восторжествует, я считаю, что он действительно сможет завершить этот конфликт. Я действительно так считаю. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет, что этого достаточно.

Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США

По словам республиканца, "все во всем мире устали" от войны в Украине и хотят, чтобы это было решено.

Я не уверен, но я думаю, что если Камала Гаррис станет президентом, я не думаю, что это закончится, и это отчаянный и опасный сценарий.

Как Джонсон блокировал военную помощь Украине

Год назад в США произошел парламентский кризис из-за неспособности принять бюджет на 2024 финансовый год. Одним из последствий этого стало изменение спикера Палаты представителей — должность получил близкий соратник Дональда Трампа Майк Джонсон.

После этого началась многомесячная эпопея, в течение которой Майк Джонсон под разными предлогами отказывался выносить на голосование депутатов Палаты представителей законопроекты о выделении военной помощи Украине.

Эта задержка привела к резкому сокращению поставок оружия в Украину. По мнению многих военных обозревателей, многомесячный дефицит вооружений в ВСУ именно в то время, когда Россия начала получать миллионы снарядов из Северной Кореи, привел не только к потере Авдеевки, но и ощутимо сказался на общей ситуации в войне.

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