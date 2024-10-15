В ОПУ заявили про тиск на Зеленського з боку США

Що відомо про тиск США на Зеленського

За словами Сергія Лещенка, він вирішив підтвердити цю інформацію, оскільки нещодавно вона сплила на поверхню.

Він також додав, що американські політики з обох партій тиснуть на главу держави Володимира Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.

Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку, — заявив Сергій Лещенко. Поширити

Як повинна працювати мобілізація в Україні

На переконання ветерана ЗСУ, захисника Донецького аеропорту Дмитра “Івіча” Вербича, наразі відмова українських чоловіків мобілізуватись може коштувати втрати незалежності.

Своїми думками з цього приводу він поділився в інтерв'ю Online.UA.

Якщо ми всі зараз не зберемося, то дуже висока вірогідність, що держава перестане існувати, що нам всім доведеться їхати звідси, хто ідентифікує себе як українець. А всім поїхати швидше за все не вийде. Це все треба пояснювати, а не розповідати, що все якось порішається, — наголошує Вербич. Поширити

Він також додав, що хвилюватися за те, що в когось травмується психика через мобілізацію безглуздо, адже з огляду на те, що чинить в Україні злочинна армія РФ, психіка більшості і так вже значною мірою травмована.