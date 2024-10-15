В ОПУ заявили про тиск на Зеленського з боку США
Категорія
Політика
Дата публікації

В ОПУ заявили про тиск на Зеленського з боку США

Зеленський
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Джерело:  online.ua

Як стверджує радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко, офіційний Вашингтон тисне на українського лідера Володимира Зеленського щодо зменшення призовного віку в Україні.

Головні тези:

  • Американські політики висловили думку, що мобілізація від 18 років є необхідною для перемоги у війні.
  • Президент Зеленський не змінив свою позицію з цього приводу.
  • Ветеран Дмитро “Івіч” Вербич попереджає, що відмова мобілізовуватись може призвести до втрати незалежності України.

Що відомо про тиск США на Зеленського

За словами Сергія Лещенка, він вирішив підтвердити цю інформацію, оскільки нещодавно вона сплила на поверхню.

Він також додав, що американські політики з обох партій тиснуть на главу держави Володимира Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.

Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку, — заявив Сергій Лещенко.

Як повинна працювати мобілізація в Україні

На переконання ветерана ЗСУ, захисника Донецького аеропорту Дмитра “Івіча” Вербича, наразі відмова українських чоловіків мобілізуватись може коштувати втрати незалежності.

Своїми думками з цього приводу він поділився в інтерв'ю Online.UA.

Якщо ми всі зараз не зберемося, то дуже висока вірогідність, що держава перестане існувати, що нам всім доведеться їхати звідси, хто ідентифікує себе як українець. А всім поїхати швидше за все не вийде. Це все треба пояснювати, а не розповідати, що все якось порішається, — наголошує Вербич.

Він також додав, що хвилюватися за те, що в когось травмується психика через мобілізацію безглуздо, адже з огляду на те, що чинить в Україні злочинна армія РФ, психіка більшості і так вже значною мірою травмована.

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