Как утверждает советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко, официальный Вашингтон оказывает давление на украинского лидера Владимира Зеленского по поводу уменьшения призывного возраста в Украине.
Главные тезисы
- Американские политики высказали мнение, что мобилизация от 18 лет необходима для победы в войне.
- Президент Зеленский не изменил свою позицию на этот счет.
- Ветеран Дмитрий “Ивич” Вербич предупреждает, что отказ мобилизовываться может привести к потере независимости Украины.
Что известно о давлении США на Зеленского
По словам Сергея Лещенко, он решил подтвердить эту информацию, поскольку недавно она всплыла на поверхность.
Он также добавил, что американские политики обеих партий давят на главу государства Владимира Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет.
Как должна работать мобилизация в Украине
По убеждению ветерана ВСУ, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия “Ивича” Вербича, отказ украинских мужчин мобилизоваться может стоить потери независимости.
Своими мыслями на этот счет он поделился в интервью Online.UA.
Он также добавил, что волноваться за то, что у кого-то травмируется психика из-за мобилизации бессмысленно, ведь учитывая, что творит в Украине преступная армия РФ, психика большинства и так уже в значительной степени травмирована.
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