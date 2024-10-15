В ОПУ заявили о давлении на Зеленского со стороны США

Как утверждает советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко, официальный Вашингтон оказывает давление на украинского лидера Владимира Зеленского по поводу уменьшения призывного возраста в Украине.

Что известно о давлении США на Зеленского

По словам Сергея Лещенко, он решил подтвердить эту информацию, поскольку недавно она всплыла на поверхность.

Он также добавил, что американские политики обеих партий давят на главу государства Владимира Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет.

Аргумент партнеров таков: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного только западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет. Президент Зеленский не поддался, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без смены призывного возраста, — заявил Сергей Лещенко. Поделиться

Как должна работать мобилизация в Украине

По убеждению ветерана ВСУ, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия “Ивича” Вербича, отказ украинских мужчин мобилизоваться может стоить потери независимости.

Своими мыслями на этот счет он поделился в интервью Online.UA.

Если мы все сейчас не соберемся, то очень высока вероятность, что государство перестанет существовать, что нам всем придется уехать отсюда, кто идентифицирует себя как украинец. А всем уехать скорее всего не получится. Это все нужно объяснять, а не рассказывать, что все как-то порешается, — отмечает Вербич. Поделиться

Он также добавил, что волноваться за то, что у кого-то травмируется психика из-за мобилизации бессмысленно, ведь учитывая, что творит в Украине преступная армия РФ, психика большинства и так уже в значительной степени травмирована.