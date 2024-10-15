Украинские воины атаковали учебный полигон армии РФ ― видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины атаковали учебный полигон армии РФ ― видео

Силы обороны Юга Украины
Еще один вражеский полигон попал под удар украинских сил
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Силы обороны Юга Украины нанесли мощный удар по учебному полигону, где тренировались российские захватчики.

Главные тезисы

  • Украинские воины успешно ликвидировали 55 солдат РФ и поразили 21 единицу вооружения и военной техники врага на Юге.
  • На фронте зафиксировано 198 боевых столкновений, армия РФ совершила 3059 обстрелов, использовав ракеты и авиацию.
  • Российские захватчики вновь понесли масштабные потери на поле боя.

Еще один вражеский полигон попал под удар украинских сил

Силы обороны юга Украины обнародовали видео новой атаки на вражеские силы.

На момент поражения на данной территории находились около двух десятков окупантов, — рассказывают украинские защитники.

На видео можно увидеть, что на этой территории есть российская военная техника и оккупанты. Вдруг наносится удар, который "накрывает" захватчиков вместе с вооружением.

Что касается ситуации на юге Украины, то в течение 14 октября украинские воины успешно ликвидировали 55 солдат (убитыми и ранеными) и 21 единицу вооружения и военной техники.

Речь идет о 8 единицах автомобильной и бронированной техники (из них 1 БТР), 5 гаубиц, 2 мотоцикла, 2 миномета, starlink, 3 лодки.

Кроме того, удалось поразить 9 блиндажей, 2 места хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта, огневую позицию.

Что известно об актуальной ситуации на фронте

Как сообщает Генштаб ВСУ, 14 октября по всей линии фронта зафиксировано 198 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных удара, задействовав 78 КАБов.

Более того, российские захватчики совершили 3059 обстрелов, 123 из них — из РСЗО.

Российский агрессор наносил авиаударов, в частности в районах населенных пунктов Ревьякино, Строительное, Сосновка, Тыквы, Ковшаровка, Новоосиново, Гороховатка, Закотное, Северск, Торецк, Петровка, Михайловка, Ильинка, Новодаровка, Курахово, Берестки. Токмачка, Щербаки, Казачье.

Кроме того, указано, что авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по скоплениям живой силы противника, поражены три пункта управления и одно инженерное сооружение солдат РФ.

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