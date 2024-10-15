Українські воїни атакували навчальний полігон армії РФ ― відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни атакували навчальний полігон армії РФ ― відео

Сили оборони Півдня України
Ще один ворожий полігон потрапив під удар українських сил
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Сили оборони Півдня України завдали потужного удару по навчальному полігону, де тренувалися російські загарбники.

Головні тези:

  • Українські воїни успішно ліквідували 55 солдатів РФ та уразили 21 одиницю озброєння та військової техніки ворога на Півдні.
  • На фронті зафіксовано 198 бойових зіткнень, армія РФ здійснила 3059 обстрілів, використавши ракети та авіацію.
  • Російські загарбники знову зазнали масштабних втрат на полі бою.

Ще один ворожий полігон потрапив під удар українських сил

Сили оборони півдня України оприлюднили відео своєї нової атаки на ворожі сили.

На момент ураження на даній території перебувало близько двох десятків окупантів, — розповідають українські захисники.

На відео можна побачити, що на цій території є російська військова техніка та окупанти. Зненацька завдається удар, який "накриває" окупантів разом з озброєнням.

Що стосується ситуації на півдні України, то протягом 14 жовтня українські воїни успішно ліквідували 55 солдатів (вбитими та пораненими), й 21 одиницю озброєння та військової техніки.

Йдеться про 8 одиниць автомобільної та броньованої техніки (з них 1 БТР), 5 гаубиць, 2 мотоцикли, 2 міномети, starlink, 3 човни.

Окрім того, вдалося уразити 9 бліндажів, 2 місця зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, вогневу позицію.

Що відомо про актуальну ситуацію на фронті

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 14 жовтня по всій лінії фронту зафіксовано 198 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних удари, задіявши 78 КАБів.

Ба більше, російські загарбники здійснили 3059 обстрілів, 123 з них — із РСЗВ.

Росфйський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Рев’якіне, Будівельне, Соснівка, Гарбузи, Ківшарівка, Новоосинове, Горохуватка, Закітне, Сіверськ, Торецьк, Петрівка, Михайлівка, Іллінка, Новодарівка, Курахове, Берестки, Зелене Поле, Шахтарське, Мала Токмачка, Щербаки, Козацьке.

Окрім того, наголошується, що авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по скупченнях живої сили противника, уражено три пункти управління та одну інженерну споруду солдатів РФ.

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