Вступ України в ЄС. Польський міністр пояснив свою скандальну вимогу

На переконання глави Міноборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, вступ України до Євросоюзу, мовляв, не є питанням, "бути чи не бути", тому він може висувати на цьому тлі певні вимоги.

Польський міністр аргументував свою скандальну поведінку

Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що його вимога Україні щодо Волинської трагедії — це найбільш чесний підхід.

Він також додав, що це жодним чином не вплине на гуманітарну чи військову підтримку Києва, адже Варшава також хоче поразки Росії у цій війні.

Ми допомагали і допомагаємо беззастережно там, де на кону життя людей і де ми вважаємо, що можемо сприяти тому, щоб Росія програла війну. Вступ до ЄС — це не "бути чи не бути" для України, це можливість для розвитку, для вищого зростання ВВП, це їхній шанс. Ми можемо обумовити цей розвиток і, на додаток до умов, які ставить ЄС, ми можемо поставити свою етичну та історичну умову щодо Волині. Владислав Косіняк-Камиш Глава Міноборони Польщі

Міністр також звернув увагу на те, що наразі його позицію підтримує уряд Польщі, зокрема прем’єр Дональд Туск.

Глава Міноборони Польщі вказав на важливий нюанс

За словами міністра, поки він не схилить голову перед могилами вбитих на Волині, не хоче роботи голослівних заяв про плани України у цьому питанні.

Водночас є одна важлива річ, яку я хочу прояснити — питання ексгумацій не є питанням польських родин проти України, це питання дій української держави проти польської держави, — зазначив Владислав Косіняк-Камиш. Поширити

Глава польського оборонного відомства також поскаржився на те, що отримання дозволів на ексгумації родинами не відповідає очікування польського уряду.

На його переконання, це мають бути міждержавні відносини із залученням державних інституцій з обох сторін.