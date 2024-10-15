Вступ України в ЄС. Польський міністр пояснив свою скандальну вимогу

На переконання глави Міноборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, вступ України до Євросоюзу, мовляв, не є питанням, "бути чи не бути", тому він може висувати на цьому тлі певні вимоги.
Головні тези:
- Польський міністр вважає, що його вимога щодо Волинської трагедії є найбільш чесним підходом.
- Вступ України до ЄС - це не лише можливість для розвитку, але й шанс для підвищення ВВП та інших соціально-економічних показників.
- Міністр підкреслив важливість міждержавних відносин та дій державних інституцій у питанні ексгумацій.
Польський міністр аргументував свою скандальну поведінку
Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що його вимога Україні щодо Волинської трагедії — це найбільш чесний підхід.
Він також додав, що це жодним чином не вплине на гуманітарну чи військову підтримку Києва, адже Варшава також хоче поразки Росії у цій війні.
Міністр також звернув увагу на те, що наразі його позицію підтримує уряд Польщі, зокрема прем’єр Дональд Туск.
Глава Міноборони Польщі вказав на важливий нюанс
За словами міністра, поки він не схилить голову перед могилами вбитих на Волині, не хоче роботи голослівних заяв про плани України у цьому питанні.
Глава польського оборонного відомства також поскаржився на те, що отримання дозволів на ексгумації родинами не відповідає очікування польського уряду.
На його переконання, це мають бути міждержавні відносини із залученням державних інституцій з обох сторін.
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