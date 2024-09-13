Боєприпаси для ЗСУ. Польща надасть 100 млн євро на ініціативу Чехії
Категорія
Світ
Дата публікації

Боєприпаси для ЗСУ. Польща надасть 100 млн євро на ініціативу Чехії

Снаряди
Джерело:  Укрінформ

Польща виділить 100 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для української армії. Половину суми нададуть у 2024 році, а решту в наступному.

Головні тези:

  • Польща виділить 100 мільйонів євро на чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для української армії.
  • Проблеми з траншем Варшави виникли через арешт колишнього голови Урядового агентства стратегічних резервів Польщі.
  • Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, підтримав ініціативу з закупівлі боєприпасів для української армії.

Польща підтримає чеську ініціативу з закупівлі снарядів для ЗСУ

Ми підтримуємо чеську ініціативу і готові виділити на неї 50 млн євро в цьому році і 50 млн євро в наступному.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спільної з українським колегою Андрієм Сибігою пресконференції у Києві.

Він додав, що цьогорічний транш Варшави затримується, оскільки попередній голова Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, яке що займається такими питаннями, затриманий у Лондоні за міжнародним ордером про арешт.

Але ми розв'яжемо цю проблему, і переказ коштів відбудеться ще в цьому році.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

Колишній голова Урядового агентства стратегічних резервів Міхал Кучмеровський нещодавно заарештований у Лондоні за польським ордером на арешт. В РП йому інкримінують скоєння корупційних злочинів.

Що відомо про закупівлю та передачу Чехією артилерійських боєприпасів Україні

Зазначається, що до останнього часу інформація щодо закупівлі коаліцією європейських партнерів на чолі із Чехією боєприпасів для України не розголошувалась.

Відомо було лише, що боєприпаси закуповуються в країнах, які також мають тісні зв’язки з Росією.

Однак наразі чеська  Czechoslovak Group змушена була підтвердити, що частину боєприпасів для України закуповує в Туреччини.

Підкреслюється, що компанія змушена була розкрити постачальника у відповідь на спроби інформаційних атак у власний бік.

Представники Czechoslovak Group зазначають, що серед чеських посадовців та ЗМІ поширюються документи із ціновими пропозиціями стосовно 155-мм артилерійських осколково-фугасних снарядів вартістю 2,7 тис дол за штуку.

Однак у рамках чеської ініціативи боєприпаси закуповуються за ціною 3,2 тис дол за одиницю.

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