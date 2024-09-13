Боеприпасы для ВСУ. Польша выделит 100 млн евро на инициативу Чехии
Категория
Мир
Дата публикации

Боеприпасы для ВСУ. Польша выделит 100 млн евро на инициативу Чехии

Снаряды
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Источник:  Укринформ

Польша выделит 100 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для украинской армии. Половину суммы предоставят в 2024 году, а остальную часть в следующем.

Главные тезисы

  • Польша выделит 100 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для  украинской армии.
  • Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, поддержал данную инициативу
  • Проблемы с траншем Варшавы возникли из-за ареста бывшего председателя. Правительственного агентства стратегических резервов Польши.

Польша поддержит чешскую инициативу по закупке снарядов для ВСУ

Мы поддерживаем чешскую инициативу и готовы выделить на нее 50 млн евро в этом году и 50 млн евро в следующем.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве.

Он добавил, что транш Варшавы в этом году задерживается, поскольку предыдущий председатель Правительственного агентства стратегических резервов Польши, занимающегося такими вопросами, задержан в Лондоне по международному ордеру об аресте.

Но мы разрешим эту проблему, и перевод средств состоится еще в этом году.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши

Бывший глава правительственного агентства стратегических резервов Михал Кучмеровский недавно арестован в Лондоне по польскому ордеру на арест. В РП ему инкриминируют совершение коррупционных преступлений.

Что известно о закупке и передаче Чехией артиллерийских боеприпасов Украине

Отмечается, что до последнего времени информация по закупке коалицией европейских партнеров во главе с Чехией боеприпасов для Украины не разглашалась.

Известно было только, что боеприпасы закупаются в странах, также имеющих тесные связи с Россией.

Однако чешская Czechoslovak Group вынуждена была подтвердить, что часть боеприпасов для Украины закупает у Турции.

Подчеркивается, что компания вынуждена была раскрыть поставщика в ответ на попытки информационных атак в свою сторону.

Представители Czechoslovak Group отмечают, что среди чешских чиновников и СМИ распространяются документы с ценовыми предложениями по 155-мм артиллерийским осколочно-фугасным снарядам стоимостью 2,7 тыс долл за штуку.

Однако в рамках чешской инициативы боеприпасы закупаются по цене 3,2 тыс долл за единицу.

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