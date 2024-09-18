Латвія, Румунія і Польща звернулись до НАТО з важливим проханням

Міністри оборони Латвії, Румунії та Польщі написали спільний лист-звернення до країн-союзниць по НАТО з проханням посилити ППО на східному фланзі Альянсу. Питання захисту повітряного простору до цього обговорили на зустрічі міністрів оборони «Бухарестської дев'ятки».

Латвія, Румунія і Польща вимагають у НАТО посилити ППО

Міністри оборони звернули увагу, що російські безпілотники все частіше залітають на територію країн Альянсу.

Захистити повітряний простір пропонують на рівні окремих держав і всього НАТО.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що за останній місяць російські дрони залітали у Латвію, Румунію та Польщу. Він також засудив війну РФ проти України та порушення повітряного простору інших країн.

На східному фланзі Альянсу потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб вчасно фіксувати та знищувати ворожі цілі, заявив Спрудс.

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар на зустрічі з колегами по «Бухарестській дев’ятці» заявив про «глибоку стурбованість» через російські безпілотники, які залітають в країни НАТО. Він підкреслив, що в таких ситуаціях потрібна «рішуча відповідь».

Що таке «Бухарестська дев’ятка»

Це платформа для обговорення безпекових питань. У зустрічах беруть участь міністри країн-учасниць «Бухарестської дев’ятки»:

Румунія;

Латвія;

Польща;

Естонія;

Литва;

Угорщина;

Чехія;

Словаччина;

Болгарія.