Латвия, Румыния и Польша обратились к НАТО с важной просьбой
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Мир
Дата публикации

Латвия, Румыния и Польша обратились к НАТО с важной просьбой

ПВО
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Источник:  Delfi

Министры обороны Латвии, Румынии и Польши написали совместное письмо-обращение странам-союзницам по НАТО с просьбой усилить ПВО на восточном фланге Альянса. Вопрос защиты воздушного пространства обсудили на встрече министров обороны «Бухарестской девятки».

Главные тезисы

  • Министры обороны Латвии, Румынии и Польши обратились к НАТО с просьбой усилить противовоздушную оборону на востоке Североатлантического союза.
  • Российские беспилотники все чаще залетают на территорию стран НАТО.
  • Участники встречи Бухарестской девятки выразили глубокую обеспокоенность из-за нарушения воздушного пространства российскими дронами.
  • Необходимо усилить системы противовоздушной обороны для своевременного обнаружения и нейтрализации враждебных целей на восточном фланге НАТО.
  • Платформа «Бухарестская девятка» служит для обсуждения вопросов безопасности между министрами обороны стран-участниц.

Латвия, Румыния и Польша требуют у НАТО усилить ПВО

Министры обороны обратили внимание на то, что российские беспилотники все чаще залетают на территорию стран Альянса.

Защитить воздушное пространство предлагается на уровне отдельных государств и всего НАТО.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что за последний месяц российские дроны залетали в Латвию, Румынию и Польшу. Он также осудил войну РФ против Украины и нарушение воздушного пространства других стран.

На восточном фланге Альянса требуется больше систем противовоздушной обороны, чтобы своевременно фиксировать и уничтожать враждебные цели, заявил Спрудс.

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар на встрече с коллегами по «Бухарестской девятке» заявил о «глубокой обеспокоенности» из-за летающих в страны НАТО российских беспилотников. Он подчеркнул, что в таких ситуациях нужен «решительный ответ».

Что такое «Бухарестская девятка»

Это платформа для обсуждения вопросов безопасности. Во встречах принимают участие министры стран-участниц «Бухарестской девятки»:

  • Румыния;

  • Латвия;

  • Польша;

  • Эстония;

  • Литва;

  • Венгрия;

  • Чехия;

  • Словакия;

  • Болгария.

Ранее российский "шахед" также залетел на территорию Латвии. Он нарушил воздушное пространство страны НАТО со стороны Беларуси.

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