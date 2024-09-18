Латвия, Румыния и Польша обратились к НАТО с важной просьбой

Министры обороны Латвии, Румынии и Польши написали совместное письмо-обращение странам-союзницам по НАТО с просьбой усилить ПВО на восточном фланге Альянса. Вопрос защиты воздушного пространства обсудили на встрече министров обороны «Бухарестской девятки».

Латвия, Румыния и Польша требуют у НАТО усилить ПВО

Министры обороны обратили внимание на то, что российские беспилотники все чаще залетают на территорию стран Альянса.

Защитить воздушное пространство предлагается на уровне отдельных государств и всего НАТО.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что за последний месяц российские дроны залетали в Латвию, Румынию и Польшу. Он также осудил войну РФ против Украины и нарушение воздушного пространства других стран.

На восточном фланге Альянса требуется больше систем противовоздушной обороны, чтобы своевременно фиксировать и уничтожать враждебные цели, заявил Спрудс.

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар на встрече с коллегами по «Бухарестской девятке» заявил о «глубокой обеспокоенности» из-за летающих в страны НАТО российских беспилотников. Он подчеркнул, что в таких ситуациях нужен «решительный ответ».

Что такое «Бухарестская девятка»

Это платформа для обсуждения вопросов безопасности. Во встречах принимают участие министры стран-участниц «Бухарестской девятки»:

Румыния;

Латвия;

Польша;

Эстония;

Литва;

Венгрия;

Чехия;

Словакия;

Болгария.