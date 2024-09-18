Латвия, Румыния и Польша обратились к НАТО с важной просьбой

Министры обороны Латвии, Румынии и Польши написали совместное письмо-обращение странам-союзницам по НАТО с просьбой усилить ПВО на восточном фланге Альянса. Вопрос защиты воздушного пространства обсудили на встрече министров обороны «Бухарестской девятки».
Главные тезисы
- Министры обороны Латвии, Румынии и Польши обратились к НАТО с просьбой усилить противовоздушную оборону на востоке Североатлантического союза.
- Российские беспилотники все чаще залетают на территорию стран НАТО.
- Участники встречи Бухарестской девятки выразили глубокую обеспокоенность из-за нарушения воздушного пространства российскими дронами.
- Необходимо усилить системы противовоздушной обороны для своевременного обнаружения и нейтрализации враждебных целей на восточном фланге НАТО.
- Платформа «Бухарестская девятка» служит для обсуждения вопросов безопасности между министрами обороны стран-участниц.
Латвия, Румыния и Польша требуют у НАТО усилить ПВО
Министры обороны обратили внимание на то, что российские беспилотники все чаще залетают на территорию стран Альянса.
Защитить воздушное пространство предлагается на уровне отдельных государств и всего НАТО.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что за последний месяц российские дроны залетали в Латвию, Румынию и Польшу. Он также осудил войну РФ против Украины и нарушение воздушного пространства других стран.
На восточном фланге Альянса требуется больше систем противовоздушной обороны, чтобы своевременно фиксировать и уничтожать враждебные цели, заявил Спрудс.
Министр обороны Румынии Анджел Тилвар на встрече с коллегами по «Бухарестской девятке» заявил о «глубокой обеспокоенности» из-за летающих в страны НАТО российских беспилотников. Он подчеркнул, что в таких ситуациях нужен «решительный ответ».
Что такое «Бухарестская девятка»
Это платформа для обсуждения вопросов безопасности. Во встречах принимают участие министры стран-участниц «Бухарестской девятки»:
Румыния;
Латвия;
Польша;
Эстония;
Литва;
Венгрия;
Чехия;
Словакия;
Болгария.
Ранее российский "шахед" также залетел на территорию Латвии. Он нарушил воздушное пространство страны НАТО со стороны Беларуси.
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