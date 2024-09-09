В Латвии упал российский шахед со взрывчаткой ― реакция Национальных вооруженных сил

Упавший в Резекненском районе Латвии 7 сентября российский беспилотник "Шахед" был оснащен взрывным устройством. Однако в стране считают, что дрон залетел к ним во время атаки РФ по Украине случайно.
Главные тезисы
- Российский беспилотник шахед с взрывным устройством упал на востоке Латвии во время атаки по Украине.
- Власти Латвии утверждают, что дрон залетел к ним случайно, и начато расследование обстоятельств происшествия.
- Это первый случай нарушения воздушного пространства Латвии с начала вторжения России в Украину, и НАТО не обладает информацией об умышленном нарушении.
В Латвии нашли российский шахед: что говорят власти
Представители латвийских Национальных вооруженных сил на брифинге сообщили, что беспилотник, обнаруженный на территории Латвии 7 сентября во время очередного обстрела Украины, был российским дроном типа "Шахед" со взрывчаткой.
Командующий армией Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил, что на востоке страны упал беспилотник типа "Шахед", который Россия использует для атак против Украины и залетел со стороны Беларуси.
Полковник Виестурс Масюлис, командующий Военно-воздушными силами Латвии, сообщил, что беспилотник был оснащен взрывным устройством, которое было уничтожено на земле после того, как дрон разбился.
Командующий латвийской армией также подчеркнул, что латвийская сторона зафиксировала прибытие дрона, но не стал детализировать, какие именно решения были приняты в этой связи.
В Латвии разбился российский дрон
На востоке Латвии 7 сентября разбился российский военный дрон.
По сообщению оборонного ведомства, инцидент зафиксирован в субботу в Резекненском крае на востоке Латвии.
Ответственные службы продолжают выяснять обстоятельства инцидента, но по предварительным данным, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.
Как известно, это первый с начала полномасштабного вторжения случай, когда военный дрон России нарушает воздушное пространство Латвии.
В НАТО прокомментировали, что не располагают информацией о том, что попадание российского беспилотника на территорию Латвии было умышленным.
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