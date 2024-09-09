В Латвии упал российский шахед со взрывчаткой ― реакция Национальных вооруженных сил

Упавший в Резекненском районе Латвии 7 сентября российский беспилотник "Шахед" был оснащен взрывным устройством. Однако в стране считают, что дрон залетел к ним во время атаки РФ по Украине случайно.

В Латвии нашли российский шахед: что говорят власти

Представители латвийских Национальных вооруженных сил на брифинге сообщили, что беспилотник, обнаруженный на территории Латвии 7 сентября во время очередного обстрела Украины, был российским дроном типа "Шахед" со взрывчаткой.

Командующий армией Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил, что на востоке страны упал беспилотник типа "Шахед", который Россия использует для атак против Украины и залетел со стороны Беларуси.

Полковник Виестурс Масюлис, командующий Военно-воздушными силами Латвии, сообщил, что беспилотник был оснащен взрывным устройством, которое было уничтожено на земле после того, как дрон разбился.

По словам Калниньша, после анализа и мониторинга ситуации заключили, что беспилотник не был нацелен на Латвию. Ведется расследование, чтобы установить обстоятельства падения дрона — или он получил повреждения, или упал самостоятельно. Поделиться

Командующий латвийской армией также подчеркнул, что латвийская сторона зафиксировала прибытие дрона, но не стал детализировать, какие именно решения были приняты в этой связи.

В Латвии разбился российский дрон

На востоке Латвии 7 сентября разбился российский военный дрон.

По сообщению оборонного ведомства, инцидент зафиксирован в субботу в Резекненском крае на востоке Латвии.

Ответственные службы продолжают выяснять обстоятельства инцидента, но по предварительным данным, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Латвийские Силы обороны, согласно установленным процедурам, проинформировали об этом чиновников, правоохранителей и командования НАТО. В настоящее время идет расследование. Поделиться

Как известно, это первый с начала полномасштабного вторжения случай, когда военный дрон России нарушает воздушное пространство Латвии.

В НАТО прокомментировали, что не располагают информацией о том, что попадание российского беспилотника на территорию Латвии было умышленным.