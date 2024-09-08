На территории Латвии разбился российский военный дрон

Министерство обороны Латвии официально подтвердило, что 7 сентября в Резекненском крае на востоке страны разбился российский военный дрон.

Что известно о падении российского беспилотника в Латвии

Как сообщают представители оборонного ведомства, ответственные службы сейчас делают все возможное, чтобы оперативно выяснять обстоятельства инцидента.

Они пришли к выводу, что российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Латвийские Силы обороны, в соответствии с установленными процедурами, проинформировали об инциденте чиновников, правоохранителей и командование НАТО. В настоящее время идет расследование инцидента.

Что важно понимать, это первый подобный случай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда российский военный дрон России нарушает воздушное пространство Латвии.

На ситуацию уже отреагировал глава Министерства обороны страны Андрюс Спрудс.

По словам последнего, властям Латвии крайне важно продолжать начатую работу по укреплению восточной границы, а также активно развивать возможности противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

7. septembrī Rēzeknes novadā ir nokritis krievu bezpilota lidaparāts. Šobrīd @Latvijas_armija un citi atbildīgie dienesti turpina veikt izmeklēšanu par notikušā incidenta apstākļiem. Pēc pirmatnējiem datiem tas ir militārās nozīmes Krievijas Federācijas bezpilota lidaparāts.(1/3) pic.twitter.com/IYVoZftYww — AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) September 8, 2024

Как на падение российского дрона отреагировал президент Латвии

Лидер страны Эдгарс Ринкевичс напомнил о необходимости коллективного реагирования на подобные инциденты с российскими дронами.

Он также обратил внимание на то, что "количество таких инцидентов на восточном фланге НАТО растет".

Вчера на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. Продолжается следствие. Мы в тесном контакте с нашими союзниками. Число таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и мы должны решать их совместно, — подчеркнул Эдгарс Ринкевичс. Поделиться

Russian military drone has crashed in the Eastern part of Latvia yesterday. There is an ongoing investigation. We are in close contact with our allies. The number of such incidents is increasing along the Eastern flank of NATO and we must address them collectively. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 8, 2024

На событие также отреагировала глава латвийского МИД Байба Браже.