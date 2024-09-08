На территории Латвии разбился российский военный дрон

Министерство обороны Латвии официально подтвердило, что 7 сентября в Резекненском крае на востоке страны разбился российский военный дрон.
Главные тезисы
- Падение российского военного дрона в Латвии стало первым подобным случаем с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Латвийские военные проводят расследования касательно падения дрона и активно сотрудничают с НАТО и другими союзниками.
- Президент Латвии и глава Министерства иностранных дел призвали к коллективному реагированию на подобные инциденты с российскими дронами.
Что известно о падении российского беспилотника в Латвии
Как сообщают представители оборонного ведомства, ответственные службы сейчас делают все возможное, чтобы оперативно выяснять обстоятельства инцидента.
Они пришли к выводу, что российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.
Латвийские Силы обороны, в соответствии с установленными процедурами, проинформировали об инциденте чиновников, правоохранителей и командование НАТО. В настоящее время идет расследование инцидента.
Что важно понимать, это первый подобный случай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда российский военный дрон России нарушает воздушное пространство Латвии.
На ситуацию уже отреагировал глава Министерства обороны страны Андрюс Спрудс.
По словам последнего, властям Латвии крайне важно продолжать начатую работу по укреплению восточной границы, а также активно развивать возможности противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Как на падение российского дрона отреагировал президент Латвии
Лидер страны Эдгарс Ринкевичс напомнил о необходимости коллективного реагирования на подобные инциденты с российскими дронами.
Он также обратил внимание на то, что "количество таких инцидентов на восточном фланге НАТО растет".
На событие также отреагировала глава латвийского МИД Байба Браже.
Она анонсировала вызов представителя посольства России в понедельник, 9 сентября, напомнив, что инцидент с российским дроном также произошел в Румынии.
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