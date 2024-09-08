Несколько дронов РФ залетели в Румынию во время атаки на Украину

8 сентября Россия в очередной раз атаковала беспилотниками Украину. Однако несколько дронов нарушили воздушное пространство Румынии.
Главные тезисы
- Российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии во время новой атаки на Украину.
- Жители Тулчи и Констанцы получили уведомления о возможном риске падения объектов из-за атаки России на Украину близ румынской границы.
- Обломки российских беспилотников были ранее обнаружены в Румынии, однако без пострадавших людей или инфраструктуры.
- Румынские власти реагируют на нарушения безопасности и предпринимают меры для обеспечения безопасности граждан.
Румын предупреждали о риске падения российских "шахедов"
Как отмечается, 8 сентября жители Тулчи и Констанцы получили уведомления от системы R0-Alert, предупредившей о возможном риске падения объектов в воздушном пространстве после атаки России на Украину вблизи румынской границы.
Местные власти Тулчи сообщили, что уведомление было отправлено после того, как "национальные оборонные и структуры безопасности зафиксировали вероятную атаку России на объекты в Украине, вблизи границы с Румынией".
Власти обоих румынских уездов, а также Министерство национальной обороны Румынии, на утро 8 сентября, не обнаружили никаких неизвестных объектов, упавших на территорию страны.
К слову, Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 8 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии.
В Румынии обнаружили новые обломки дронов РФ у границы с Украиной
31 июля в Румынии обнаружили новые обломки российских беспилотников в районе Чаталкиой уезда Тулча.
В Минобороны подчеркнули, что все места, где обнаружили обломки, расположенные за пределами населенных пунктов, и люди или элементы инфраструктуры не пострадали.
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