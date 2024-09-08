Кілька дронів РФ залетіли до Румунії під час атаки на Україну

Румунів попереджали про ризик падіння російських "шахедів"

Як зазначається, 8 вересня жителі Тулчі та Констанци отримали сповіщення від системи R0-Alert, яка попередила про можливий ризик падіння об'єктів у повітряному просторі після атаки Росії на Україну поблизу румунського кордону.

Місцева влада Тулчі повідомила, що сповіщення було надіслано після того, як "національні оборонні та безпекові структури зафіксували ймовірну атаку Росії на об'єкти в Україні, поблизу кордону з Румунією".

Ці сповіщення призначені для інформування населення прикордонних районів Румунії про можливі атаки Росії на українську територію та ймовірність падіння об'єктів на територію Румунії, — зазначено в повідомленні. Поширити

Влада обох румунських повітів, а також Міністерство національної оборони Румунії, станом на ранок 8 вересня, не виявили жодних невідомих об'єктів, що впали на територію країни.

До слова, Повітряні сили України повідомили, що в ніч проти 8 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Румунії.

У Румунії виявили нові уламки дронів РФ біля кордону з Україною

31 липня у Румунії знайшли нові уламки російських безпілотників у районі Чаталкіой повіту Тулча.

У Міноборони наголосили, що всі місця, де виявили уламки, розташовані за межами населених пунктів, і люди чи елементи інфраструктури не постраждали.