У Румунії оголошували повітряну тривогу через атаку РФ на українські порти

У румунському жудці Тульча над Дунаєм другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу у зв’язку з черговою повітряною атакою Росії на українські порти з іншого боку річки.

У Румунії повітряну тривогу оголошували через можливе падіння уламків дронів РФ

В ніч з 24 на 25 липня близько 01:20 мешканці населених пунктів у Румунії понад Дунаєм знову отримали сповіщення RO-Alert з попередженням про можливе падіння уламків.

Територія нашої країни не є ціллю атак РФ, ці повідомлення — задля інформування населення про те, що уламки від знищених безпілотників можуть падати на території Румунії, — зазначили у службі надзвичайних ситуацій. Поширити

Повітряні сили України між початком доби та 01:30 повідомляли про рух російських "Шахедів" у напрямку Ізмаїла, Рені та Вилкового.

Зазначимо, що аналогічні сповіщення розсилали вночі з вівторка на середу.

Згодом у Міноборони Румунії повідомили, що піднімали винищувачі F-16, та що відправлять фахівців перевірити територію довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки. Про знахідки після того не повідомляли.

Сили ППО збили 25 дронів РФ під час атаки на Україну

У ніч проти 25 липня армія РФ атакувала Україну 38 ударними дронами типу Shahed 131/136. Українська протиповітряна оборона збила 25 ворожих дронів.

Про результати роботи українських сил ППО повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупаційна армія РФ атакувала об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема південь Одеської області та центральні регіони України.

В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних дронів у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Київської, Сумської, Житомирської та Черкаської областей — йдеться у повідомленні. Поширити

Довідбиття повітряного нападу залучили: