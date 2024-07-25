У Румунії оголошували повітряну тривогу через атаку РФ на українські порти

У румунському жудці Тульча над Дунаєм другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу у зв’язку з черговою повітряною атакою Росії на українські порти з іншого боку річки.
Головні тези:
- Оголошена повітряна тривога в Румунії була пов'язана з можливим падінням уламків дронів РФ на їхній території внаслідок атаки на українські порти.
- Українська протиповітряна оборона успішно збила 25 ударних дронів типу Shahed 131/136 під час атаки Росії.
- Наразі армія РФ атакує об'єкти інфраструктури в Україні на кількох напрямках, що ставить під загрозу безпеку країни.
У Румунії повітряну тривогу оголошували через можливе падіння уламків дронів РФ
В ніч з 24 на 25 липня близько 01:20 мешканці населених пунктів у Румунії понад Дунаєм знову отримали сповіщення RO-Alert з попередженням про можливе падіння уламків.
Повітряні сили України між початком доби та 01:30 повідомляли про рух російських "Шахедів" у напрямку Ізмаїла, Рені та Вилкового.
Зазначимо, що аналогічні сповіщення розсилали вночі з вівторка на середу.
Згодом у Міноборони Румунії повідомили, що піднімали винищувачі F-16, та що відправлять фахівців перевірити територію довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки. Про знахідки після того не повідомляли.
Сили ППО збили 25 дронів РФ під час атаки на Україну
У ніч проти 25 липня армія РФ атакувала Україну 38 ударними дронами типу Shahed 131/136. Українська протиповітряна оборона збила 25 ворожих дронів.
Про результати роботи українських сил ППО повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Окупаційна армія РФ атакувала об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема південь Одеської області та центральні регіони України.
Довідбиття повітряного нападу залучили:
зенітні ракетні війська
підрозділи РЕБ Повітряних сил
розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
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