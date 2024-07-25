В Румынии объявляли воздушную тревогу из-за атаки РФ на украинские порты

В румынском жудке Тульча над Дунаем вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу в связи с очередной воздушной атакой России на украинские порты с другой стороны реки.
Главные тезисы
- В Румынии была объявлена воздушная тревога из-за атаки России на украинские порты через реку Дунай.
- Украинская противовоздушная оборона успешно сбила 25 ударных дронов во время атаки России.
- В результате атаки армии РФ на объекты инфраструктуры Украины были задействованы силы ПВО.
В Румынии воздушную тревогу объявляли из-за возможного падения обломков дронов РФ
В ночь с 24 на 25 июля около 01:20 жители населенных пунктов в Румынии над Дунаем снова получили уведомление RO-Alert с предупреждением о возможном падении обломков.
Воздушные силы Украины между началом суток и 01:30 сообщали о движении российских "Шахедов" в направлении Измаила, Рени и Вилкового.
Отметим, что аналогичные уведомления рассылались ночью со вторника на среду.
Впоследствии в Минобороны Румынии сообщили, что поднимали истребители F-16 и отправят специалистов проверить территорию вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки. О находках после этого не сообщалось.
Силы ПВО сбили 25 дронов РФ во время атаки на Украину
В ночь на 25 июля армия РФ атаковала Украину 38 ударными дронами типа Shahed 131/136. Украинская противовоздушная оборона сбила 25 вражеских дронов.
О результатах работы украинских сил ПВО сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Оккупационная армия РФ атаковала объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в том числе юг Одесской области и центральные регионы Украины.
К отражению воздушного нападения привлекли:
зенитные ракетные войска
подразделы РЕБ Воздушных сил
расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
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