В Румынии объявляли воздушную тревогу из-за атаки РФ на украинские порты

В румынском жудке Тульча над Дунаем вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу в связи с очередной воздушной атакой России на украинские порты с другой стороны реки.

В Румынии воздушную тревогу объявляли из-за возможного падения обломков дронов РФ

В ночь с 24 на 25 июля около 01:20 жители населенных пунктов в Румынии над Дунаем снова получили уведомление RO-Alert с предупреждением о возможном падении обломков.

Территория нашей страны не является целью атак РФ, эти сообщения ради информирования населения о том, что обломки от уничтоженных беспилотников могут падать на территории Румынии, отметили в службе чрезвычайных ситуаций. Поделиться

Воздушные силы Украины между началом суток и 01:30 сообщали о движении российских "Шахедов" в направлении Измаила, Рени и Вилкового.

Отметим, что аналогичные уведомления рассылались ночью со вторника на среду.

Впоследствии в Минобороны Румынии сообщили, что поднимали истребители F-16 и отправят специалистов проверить территорию вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки. О находках после этого не сообщалось.

Силы ПВО сбили 25 дронов РФ во время атаки на Украину

В ночь на 25 июля армия РФ атаковала Украину 38 ударными дронами типа Shahed 131/136. Украинская противовоздушная оборона сбила 25 вражеских дронов.

О результатах работы украинских сил ПВО сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупационная армия РФ атаковала объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в том числе юг Одесской области и центральные регионы Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных дронов в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областей, говорится в сообщении. Поделиться

К отражению воздушного нападения привлекли: