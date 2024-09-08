На території Латвії розбився російський військовий дрон
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На території Латвії розбився російський військовий дрон

Міноборони Латвії
дрон
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Міністерство оборони Латвії офіційно підтвердило, що 7 вересня в Резекненському краї на сході країни розбився російський військовий дрон.

Головні тези:

  • Падіння російського військового дрона в Латвії стало першим таким випадком з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
  • Латвійські військові проводять розслідування щодо падіння дрона та активно співпрацюють з НАТО та іншими союзниками.
  • Президент Латвії та очільниця Міністерства закордонних справ закликали до колективного реагування на подібні інциденти з російськими дронами.

Що відомо про падіння російського безпілотника у Латвії

Як повідомляють представники оборонного відомства, відповідальні служби наразі роблять все можливе, щоб оперативно з'ясовувати обставини інциденту.

Наразі вони дійшли висновку, що російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Латвійські Сили оборони, відповідно до встановлених процедур, поінформували про інцидент високопосадовців, правоохоронців і командування НАТО. Наразі триває розслідування інциденту.

Що важливо розуміти, це перший такий випадок з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли російський військовий дрон Росії порушує повітряний простір Латвії.

На ситуацію уже відреагував очільник Міністерства оборони країни Андрюс Спрудс.

За словами останнього, владі Латвії вкрай важливо продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону, а також активно розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби.

Як на падіння російського дрона відреагував президент Латвії

Лідер країни Едгарс Ринкевичс нагадав про необхідність колективного реагування на подібні інциденти з російськими дронами.

Він також звернув увагу на те, що "кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає".

Вчора на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство. Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно, — наголосив Едгарс Ринкевичс.

На подію також відреагувала очільниця латвійського МЗС Байба Браже.

Вона анонсувала виклик представника посольства Росії в понеділок, 9 вересня, нагадавши, що інцидент із російським дроном також стався в Румунії.

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