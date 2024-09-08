На території Латвії розбився російський військовий дрон

Міністерство оборони Латвії офіційно підтвердило, що 7 вересня в Резекненському краї на сході країни розбився російський військовий дрон.

Що відомо про падіння російського безпілотника у Латвії

Як повідомляють представники оборонного відомства, відповідальні служби наразі роблять все можливе, щоб оперативно з'ясовувати обставини інциденту.

Наразі вони дійшли висновку, що російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Латвійські Сили оборони, відповідно до встановлених процедур, поінформували про інцидент високопосадовців, правоохоронців і командування НАТО. Наразі триває розслідування інциденту.

Що важливо розуміти, це перший такий випадок з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли російський військовий дрон Росії порушує повітряний простір Латвії.

На ситуацію уже відреагував очільник Міністерства оборони країни Андрюс Спрудс.

За словами останнього, владі Латвії вкрай важливо продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону, а також активно розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби.

7. septembrī Rēzeknes novadā ir nokritis krievu bezpilota lidaparāts. Šobrīd @Latvijas_armija un citi atbildīgie dienesti turpina veikt izmeklēšanu par notikušā incidenta apstākļiem. Pēc pirmatnējiem datiem tas ir militārās nozīmes Krievijas Federācijas bezpilota lidaparāts.(1/3) pic.twitter.com/IYVoZftYww — AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) September 8, 2024

Як на падіння російського дрона відреагував президент Латвії

Лідер країни Едгарс Ринкевичс нагадав про необхідність колективного реагування на подібні інциденти з російськими дронами.

Він також звернув увагу на те, що "кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає".

Вчора на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство. Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно, — наголосив Едгарс Ринкевичс. Поширити

Russian military drone has crashed in the Eastern part of Latvia yesterday. There is an ongoing investigation. We are in close contact with our allies. The number of such incidents is increasing along the Eastern flank of NATO and we must address them collectively. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 8, 2024

На подію також відреагувала очільниця латвійського МЗС Байба Браже.