У Латвії впав російський шахед з вибухівкою ― реакція Національних збройних сил

Російський безпілотник "Шахед", що впав у Резекненському районі Латвії 7 вересня, був оснащений вибуховим пристроєм. Проте у країні вважають, що дрон залетів до них під час атаки РФ по Україні випадково.

У Латвії знайшли російський шахед: що каже влада

Представники латвійських Національних збройних сил на брифінгу повідомили, що безпілотник, який виявили на території Латвії 7 вересня під час чергового обстрілу України, був російським дроном типу "Шахед" із вибухівкою.

Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу "Шахед", який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.

Полковник Вієстурс Масюліс, командувач Військово-повітряних сил Латвії, повідомив, що безпілотник був оснащений вибуховим пристроєм, який знищили на землі після того, як дрон розбився.

За словами Калніньша, після аналізу і моніторингу ситуації зробили висновок, що безпілотник не був націлений на Латвію. Ведеться розслідування, аби встановити обставини падіння дрона – чи він зазнав пошкоджень, чи впав самостійно. Поширити

Командувач латвійської армії також підкреслив, що латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона, але не став деталізувати, які саме рішення були ухвалені у зв’язку з цим.

У Латвії розбився російський дрон

На сході Латвії 7 вересня розбився російський військовий дрон.

За повідомленням оборонного відомства, інцидент зафіксували в суботу в Резекненському краї на сході Латвії.

Відповідальні служби продовжують з'ясовувати обставини інциденту, але, за попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Латвійські Сили оборони, відповідно до встановлених процедур, поінформували про це високопосадовців, правоохоронців і командування НАТО. Наразі триває розслідування. Поширити

Наскільки відомо, це перший з початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон Росії порушує повітряний простір Латвії.

У НАТО прокоментували, що не мають інформації про те, що потрапляння російського безпілотника на територію Латвії було навмисним.