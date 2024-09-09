У Латвії впав російський шахед з вибухівкою ― реакція Національних збройних сил

Російський безпілотник "Шахед", що впав у Резекненському районі Латвії 7 вересня, був оснащений вибуховим пристроєм. Проте у країні вважають, що дрон залетів до них під час атаки РФ по Україні випадково.
Головні тези:
- Під час чергового обстрілу України на територію Латвії потрапив російський безпілотник з вибуховим пристроєм.
- Влада Латвії стверджує, що дрон випадково залетів до них під час атаки РФ на Україну.
- Російський військовий дрон, який розбився на сході Латвії, вважається першим випадком порушення повітряного простору країни від початку вторгнення.
- У НАТО відзначили, що не мають інформації про навмисне потрапляння російського безпілотника на територію Латвії.
- Триває розслідування, щоб встановити обставини падіння дрона та дії розслідувальних служб у зв'язку з цим.
У Латвії знайшли російський шахед: що каже влада
Представники латвійських Національних збройних сил на брифінгу повідомили, що безпілотник, який виявили на території Латвії 7 вересня під час чергового обстрілу України, був російським дроном типу "Шахед" із вибухівкою.
Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу "Шахед", який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.
Полковник Вієстурс Масюліс, командувач Військово-повітряних сил Латвії, повідомив, що безпілотник був оснащений вибуховим пристроєм, який знищили на землі після того, як дрон розбився.
Командувач латвійської армії також підкреслив, що латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона, але не став деталізувати, які саме рішення були ухвалені у зв’язку з цим.
У Латвії розбився російський дрон
На сході Латвії 7 вересня розбився російський військовий дрон.
За повідомленням оборонного відомства, інцидент зафіксували в суботу в Резекненському краї на сході Латвії.
Відповідальні служби продовжують з'ясовувати обставини інциденту, але, за попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
Наскільки відомо, це перший з початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон Росії порушує повітряний простір Латвії.
У НАТО прокоментували, що не мають інформації про те, що потрапляння російського безпілотника на територію Латвії було навмисним.
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