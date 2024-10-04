Польща готується розпочати підготовку перших добровольців Українського легіону

Польща готова розпочати підготовку перших кількох сотень українських добровольців, які вирішать приєднатися до Українського легіону. Про це заявили міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш і його заступник Павел Залевський.
Головні тези:
- Польща готується прийняти перших добровольців для Українського легіону з України.
- Відбір та навчання добровольців проводиться українсько-польськими військовими.
- Існує стратегічне партнерство між Польщею та Україною у сфері обороноспроможності.
- Розпочато набір добровольців до Українського легіону через рекрутинговий центр.
- Обороноспроможність України є ключовою для забезпечення безпеки Польщі.
Польща починає готувати добровольців Українського легіону
Очільник оборонного відомства Польщі заявив, що країна була готова з 1 вересня проводити навчання, однак не було достатньо охочих.
На запитання про кількість охочих вступити до Українського легіону він відповів, що "раніше чув про одну бригаду, але поки що чисельність значно менша — 300 осіб".
Заступник міністра Залевський нагадав, що цього тижня на базі українського Генконсульства в Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону.
Якщо буде створено першу групу з кількох сотень добровольців — ми негайно розпочнемо їх навчання.
Залевський нагадав, що Польща в межах навчальної програми ЄС підготувала понад 20 тис українських військових та зазначив, що країна усвідомлює, що обороноспроможність України має вирішальне значення для безпеки Польщі.
У Польщі запрацював Український рекрутинговий центр
Рекрутинговий центр Українського легіону в Польщі запрацював 1 жовтня, у День захисників і захисниць.
Оголошення про відкриття збіглося з візитом міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Польщі, де він брав участь у Варшавському безпековому форумі й зустрівся з низкою польських посадовців.
Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею. Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ — за рекрутування.
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