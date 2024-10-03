Український легіон набирає добровольців у польському Любліні. Кого беруть служити
Категорія
Україна
Дата публікації

Український легіон набирає добровольців у польському Любліні. Кого беруть служити

Міністерство оборони України
Рекрутинговий центр

На базі Консульства України в Любліні (Польща) відкрився перший рекрутинговий центр для добровольців-громадян України.

Головні тези:

  • На базі Консульства України в Любліні відкрито рекрутинговий центр для добровольців-громадян України.
  • Український легіон — перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований з українців, які проживають за кордоном.
  • До Українського легіону можна вступити виключно добровільно з підписанням контракту.
  • Члени легіону навчатимуться в Польщі та підвищуватимуть кваліфікацію на базах НАТО в Європі.
  • Створення українського легіону на території Польщі передбачено у безпековій угоді між Україною та Польщею.

У Польщі відкрився рекрутинговий центр ЗСУ

Перший рекрутинговий центр відкрився на базі Консульства України в Любліні та працює щодня з 9:00 до 17:00 без перерв. На місці діє військово-лікарська комісія (ВЛК). Підготовка добровольців проходить на полігоні, наданому польською стороною. Україна забезпечує форму та тилове забезпечення, Польща — озброєння і техніку.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначається, процес для добровольців передбачає підписання контракту, 35-денне навчання на полігоні, подальше підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі.

Подати заявку можна через офіційний сайт або в консульствах та посольствах України, відзначили в Міноборони.

Український легіон — це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований з українців, які проживають за кордоном.

Вступ до Українського легіону здійснюється винятково на добровільній основі з підписанням контракту. Легіон озброєний сучасною технікою та зброєю, що забезпечує високу боєздатність і ефективність у виконанні завдань. Підрозділ формується на території Польщі, навчання проводиться інструкторами НАТО на полігонах країн-партнерів.

У Польщі створять Український легіон

Підписана 8 липня у Варшаві безпекова угода між Україною та Польщею передбачає створення на території останньої країни українського легіону — нового добровольчого підрозділу.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, передає Укрінформ.

У нашій безпековій угоді ми зафіксували формування і підготовку на території Польщі українського легіону, нового добровольчого підрозділу. Ми маємо дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади, і на основі такого досвіду ми дамо саме громадянам України, які зараз перебувають у Польщі, Литві, інших країнах ЄС, можливість добровільно приєднатися до оборони України. Український легіон буде тренуватися в Польщі та буде оснащений партнерами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, кожен громадянин України зможе підписати контракт з ЗСУ.

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