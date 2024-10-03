Український легіон набирає добровольців у польському Любліні. Кого беруть служити

На базі Консульства України в Любліні (Польща) відкрився перший рекрутинговий центр для добровольців-громадян України.
Головні тези:
- На базі Консульства України в Любліні відкрито рекрутинговий центр для добровольців-громадян України.
- Український легіон — перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований з українців, які проживають за кордоном.
- До Українського легіону можна вступити виключно добровільно з підписанням контракту.
- Члени легіону навчатимуться в Польщі та підвищуватимуть кваліфікацію на базах НАТО в Європі.
- Створення українського легіону на території Польщі передбачено у безпековій угоді між Україною та Польщею.
У Польщі відкрився рекрутинговий центр ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Як зазначається, процес для добровольців передбачає підписання контракту, 35-денне навчання на полігоні, подальше підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі.
Подати заявку можна через офіційний сайт або в консульствах та посольствах України, відзначили в Міноборони.
Український легіон — це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований з українців, які проживають за кордоном.
У Польщі створять Український легіон
Підписана 8 липня у Варшаві безпекова угода між Україною та Польщею передбачає створення на території останньої країни українського легіону — нового добровольчого підрозділу.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, передає Укрінформ.
За його словами, кожен громадянин України зможе підписати контракт з ЗСУ.
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