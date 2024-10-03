Украинский легион набирает добровольцев в Люблине. Кого берут служить

На базе Консульства Украины в Люблине (Польша) открылся первый центр рекрутинга для добровольцев-граждан Украины.

В Польше открылся рекрутинговый центр ВСУ

Первый рекрутинговый центр открылся на базе Консульства Украины в Люблине и работает ежедневно с 9.00 до 17.00 без перерывов. На месте действует военно-врачебная комиссия (ВЛК). Подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной. Украина обеспечивает форму и тыловое обеспечение, Польша — вооружение и технику. Поделиться

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, процесс для добровольцев подразумевает подписание контракта, 35-дневное обучение на полигоне, дальнейшее повышение квалификации на базах НАТО в Европе.

Подать заявку можно через официальный сайт или в консульствах и посольствах Украины, отметили в Минобороны.

Украинский легион — это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное из украинцев, проживающих за границей.

Вступление в Украинский легион осуществляется исключительно на добровольной основе с подписанием контракта. Легион вооружен современной техникой и оружием, что обеспечивает высокую боеспособность и эффективность выполнения задач. Подразделение формируется на территории Польши, обучение проводится инструкторами НАТО на полигонах стран-партнеров. Поделиться

В Польше создадут Украинский легион

Подписанное 8 июля в Варшаве соглашение о безопасности между Украиной и Польшей предусматривает создание на территории последней страны украинского легиона — нового добровольческого подразделения.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает Укринформ.

В нашем соглашении о безопасности мы зафиксировали формирование и подготовку на территории Польши украинского легиона, нового добровольческого подразделения. У нас очень позитивный опыт украинско-польско-литовской бригады, и на основе такого опыта мы дадим именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве, других странах ЕС, возможность добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, каждый гражданин Украины сможет подписать контракт с ВСУ.