Украинский легион набирает добровольцев в Люблине. Кого берут служить

На базе Консульства Украины в Люблине (Польша) открылся первый центр рекрутинга для добровольцев-граждан Украины.
Главные тезисы
- Украинский легион набирает добровольцев-граждан Украины в Люблине, Польша.
- Вступление в легион происходит добровольно с подписанием контракта и прохождением обучения на полигоне в Польше и базах НАТО в Европе.
- Легион оснащен современной техникой и оружием для эффективного выполнения поставленных задач.
- Создание украинского легиона на территории Польши предусмотрено в договоре безопасности между Украиной и Польшей.
- Желающие могут подать заявку через официальный сайт или консульства Украины для присоединения к добровольческому подразделению ВСУ.
В Польше открылся рекрутинговый центр ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как отмечается, процесс для добровольцев подразумевает подписание контракта, 35-дневное обучение на полигоне, дальнейшее повышение квалификации на базах НАТО в Европе.
Подать заявку можно через официальный сайт или в консульствах и посольствах Украины, отметили в Минобороны.
Украинский легион — это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное из украинцев, проживающих за границей.
В Польше создадут Украинский легион
Подписанное 8 июля в Варшаве соглашение о безопасности между Украиной и Польшей предусматривает создание на территории последней страны украинского легиона — нового добровольческого подразделения.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает Укринформ.
По его словам, каждый гражданин Украины сможет подписать контракт с ВСУ.
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