В Польше будут набирать Украинский легион. Как будет проходить подготовка
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше будут набирать Украинский легион. Как будет проходить подготовка

В Польше будут набирать Украинский легион
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Источник:  online.ua

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава не имеет отношения к поиску украинцев, которые присоединятся к так называемому Украинскому легиону, который будет готовиться на польской территории.

Главные тезисы

  • В Польше начнется набор Украинского легиона, который будет готовиться на польской территории.
  • Добровольцы получат базовую обучение на польской земле, а после этого перейдут в военную службу на передовой в Украине по украинским правилам.
  • Польское государство не участвует в формировании легиона, но обеспечивает базовую подготовку, поскольку это не противоречит законодательству.
  • Соглашение между Украиной и Польшей предусматривает создание Украинского легиона для подготовки украинцев в Европе, что позволит им присоединиться к обороне Украины.
  • Процесс набора и подготовки к украинскому легиону в Польше осуществляется с помощью украинских консульских учреждений, а добровольцы имеют право на возвращение после службы.

В Польше рассказали, как будут набирать Украинский легион

По словам Залевского, двустороннее безопасное соглашение, предусматривающее подготовку Украинского легиона в Польше, не предусматривает никаких дополнительных обязательств для Варшавы. Среди прочего, легион — это добровольное формирование.

Польское государство не принимает никакого участия в этом процессе, потому что не может по закону. Поэтому набор будет проходить с помощью украинских консульских учреждений, — сказал он.

Заместитель главы Минобороны Польши добавил, что добровольцы, которые согласятся с легионом, будут "призваны в украинскую армию по украинским правилам в украинских консульских учреждениях", а на польской земле "пройдут базовую обучение, которую обеспечит польская армия".

Обязанности с точки зрения оснащения будут четко распределены между тем, что предлагает польская сторона, и тем, что гарантирует украинская сторона, — пояснил Залевский.

После обучения солдаты из Украинского легиона поедут в Украину "и там, согласно украинскому законодательству и в соответствии с полученными ими задачами, будут нести военную службу на передовой".

Они будут иметь право на возвращение, потому что это также важно, чтобы после прохождения военной службы они смогли вернуться туда, откуда они уехали, туда, где они покинули свои семьи, подчеркнул польский чиновник.

В Польше создадут специальный легион для обучения украинцев в ЕС

Безопасное соглашение Украины и Польши содержит договоренность о создании Украинского легиона — подразделения, в котором смогут пройти обучение на территории Польши граждане Украины в Европе, чтобы стать рядом Сил обороны Украины. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Зеленский рассказал, что в соглашении зафиксирована договоренность о соглашении о формировании и подготовке на территории Польши Украинского легиона — нового добровольческого военного подразделения.

У нас очень положительный опыт польско-украинско-литовской бригады, и на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве других стран ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины. Украинский легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами. Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ, — рассказал президент.

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