В Польше будут набирать Украинский легион. Как будет проходить подготовка

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава не имеет отношения к поиску украинцев, которые присоединятся к так называемому Украинскому легиону, который будет готовиться на польской территории.

В Польше рассказали, как будут набирать Украинский легион

По словам Залевского, двустороннее безопасное соглашение, предусматривающее подготовку Украинского легиона в Польше, не предусматривает никаких дополнительных обязательств для Варшавы. Среди прочего, легион — это добровольное формирование.

Польское государство не принимает никакого участия в этом процессе, потому что не может по закону. Поэтому набор будет проходить с помощью украинских консульских учреждений, — сказал он. Поделиться

Заместитель главы Минобороны Польши добавил, что добровольцы, которые согласятся с легионом, будут "призваны в украинскую армию по украинским правилам в украинских консульских учреждениях", а на польской земле "пройдут базовую обучение, которую обеспечит польская армия".

Обязанности с точки зрения оснащения будут четко распределены между тем, что предлагает польская сторона, и тем, что гарантирует украинская сторона, — пояснил Залевский. Поделиться

После обучения солдаты из Украинского легиона поедут в Украину "и там, согласно украинскому законодательству и в соответствии с полученными ими задачами, будут нести военную службу на передовой".

Они будут иметь право на возвращение, потому что это также важно, чтобы после прохождения военной службы они смогли вернуться туда, откуда они уехали, туда, где они покинули свои семьи, подчеркнул польский чиновник. Поделиться

В Польше создадут специальный легион для обучения украинцев в ЕС

Безопасное соглашение Украины и Польши содержит договоренность о создании Украинского легиона — подразделения, в котором смогут пройти обучение на территории Польши граждане Украины в Европе, чтобы стать рядом Сил обороны Украины. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Зеленский рассказал, что в соглашении зафиксирована договоренность о соглашении о формировании и подготовке на территории Польши Украинского легиона — нового добровольческого военного подразделения.