В Польше будут набирать Украинский легион. Как будет проходить подготовка

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава не имеет отношения к поиску украинцев, которые присоединятся к так называемому Украинскому легиону, который будет готовиться на польской территории.
Главные тезисы
- В Польше начнется набор Украинского легиона, который будет готовиться на польской территории.
- Добровольцы получат базовую обучение на польской земле, а после этого перейдут в военную службу на передовой в Украине по украинским правилам.
- Польское государство не участвует в формировании легиона, но обеспечивает базовую подготовку, поскольку это не противоречит законодательству.
- Соглашение между Украиной и Польшей предусматривает создание Украинского легиона для подготовки украинцев в Европе, что позволит им присоединиться к обороне Украины.
- Процесс набора и подготовки к украинскому легиону в Польше осуществляется с помощью украинских консульских учреждений, а добровольцы имеют право на возвращение после службы.
В Польше рассказали, как будут набирать Украинский легион
По словам Залевского, двустороннее безопасное соглашение, предусматривающее подготовку Украинского легиона в Польше, не предусматривает никаких дополнительных обязательств для Варшавы. Среди прочего, легион — это добровольное формирование.
Заместитель главы Минобороны Польши добавил, что добровольцы, которые согласятся с легионом, будут "призваны в украинскую армию по украинским правилам в украинских консульских учреждениях", а на польской земле "пройдут базовую обучение, которую обеспечит польская армия".
После обучения солдаты из Украинского легиона поедут в Украину "и там, согласно украинскому законодательству и в соответствии с полученными ими задачами, будут нести военную службу на передовой".
В Польше создадут специальный легион для обучения украинцев в ЕС
Безопасное соглашение Украины и Польши содержит договоренность о создании Украинского легиона — подразделения, в котором смогут пройти обучение на территории Польши граждане Украины в Европе, чтобы стать рядом Сил обороны Украины. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве.
Зеленский рассказал, что в соглашении зафиксирована договоренность о соглашении о формировании и подготовке на территории Польши Украинского легиона — нового добровольческого военного подразделения.
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