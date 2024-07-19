У Польщі набиратимуть Український легіон. Як проходитиме підготовка
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У Польщі набиратимуть Український легіон. Як проходитиме підготовка

У Польщі набиратимуть Український легіон
Джерело:  online.ua

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Варшава не має стосунку до пошуку українців, які долучаться до так званого Українського легіону, який буде готуватись на польській території.

Головні тези:

  • В Польщі розпочнеться набір до Українського легіону, який буде готуватися на польській території.
  • Добровольці отримають базовий вишкіл на польській землі, а після цього перейдуть до військової служби на передовій в Україні за українськими правилами.
  • Польська держава не бере участі у формуванні легіону, але забезпечує базовий вишкіл, оскільки це не суперечить законодавству.
  • Угода між Україною і Польщею передбачає створення Українського легіону для вишколу українців у Європі, що дозволить їм приєднатися до оборони України.
  • Процес набору та підготовки до Українського легіону у Польщі здійснюється за допомогою українських консульських установ, а добровольці мають право на повернення після служби.

У Польщі розповіли, як набиратимуть Український легіон

За словами Залевського, двостороння безпекова угода, що передбачає підготовку Українського легіону в Польщі, не передбачає жодних додаткових зобов’язань для Варшави. Серед іншого, легіон — це добровільне формування.

Польська держава не бере жодної участі у цьому процесі, бо не може, згідно із законом. Тому набір відбуватиметься за допомогою українських консульських установ, — сказав він.

Заступник голови Міноборони Польщі додав, що добровольці, які зголосяться до легіону, будуть "призвані до української армії за українськими правилами в українських консульських установах", а на польській землі "пройдуть базовий вишкіл, який забезпечить польська армія".

Обов'язки, з погляду оснащення, будуть чітко розподілені між тим, що пропонує польська сторона, і тим, що гарантує українська сторона, — пояснив Залевський.

Після навчання солдати з Українського легіону поїдуть в Україну "і там, відповідно до українського законодавства і відповідно до завдань, які вони отримають, будуть нести військову службу на передовій".

Вони матимуть право на повернення, тому що це також важливо, щоб після проходження військової служби вони змогли повернутися туди, звідки вони виїхали, туди, де вони залишили свої сім'ї, — підкреслив польський посадовець.

У Польщі створять спеціальний легіон для вишколу українців у ЄС

Безпекова угода України і Польщі містить домовленість про створення Українського легіону — підрозділу, у якому зможуть пройти вишкіл на території Польщі громадяни України у Європі, щоб стати до лав Сил оборони України. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві. 

Зеленський розповів, що в угоді зафіксовано домовленість про угоді формування і підготовку на території Польщі Українського легіону — нового добровольчого військового підрозділу. 

Ми маємо дуже позитивний досвід польсько-українсько-литовської бригади, і на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які зараз перебувають у Польщі, Литві інших країна ЄС добровільно приєднатись до оборони України.  Український легіон буде тренуватись у Польщі і буде оснащений партнерами. Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт із ЗСУ, — розповів президент.

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