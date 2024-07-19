У Польщі набиратимуть Український легіон. Як проходитиме підготовка

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Варшава не має стосунку до пошуку українців, які долучаться до так званого Українського легіону, який буде готуватись на польській території.
Головні тези:
- В Польщі розпочнеться набір до Українського легіону, який буде готуватися на польській території.
- Добровольці отримають базовий вишкіл на польській землі, а після цього перейдуть до військової служби на передовій в Україні за українськими правилами.
- Польська держава не бере участі у формуванні легіону, але забезпечує базовий вишкіл, оскільки це не суперечить законодавству.
- Угода між Україною і Польщею передбачає створення Українського легіону для вишколу українців у Європі, що дозволить їм приєднатися до оборони України.
- Процес набору та підготовки до Українського легіону у Польщі здійснюється за допомогою українських консульських установ, а добровольці мають право на повернення після служби.
У Польщі розповіли, як набиратимуть Український легіон
За словами Залевського, двостороння безпекова угода, що передбачає підготовку Українського легіону в Польщі, не передбачає жодних додаткових зобов’язань для Варшави. Серед іншого, легіон — це добровільне формування.
Заступник голови Міноборони Польщі додав, що добровольці, які зголосяться до легіону, будуть "призвані до української армії за українськими правилами в українських консульських установах", а на польській землі "пройдуть базовий вишкіл, який забезпечить польська армія".
Після навчання солдати з Українського легіону поїдуть в Україну "і там, відповідно до українського законодавства і відповідно до завдань, які вони отримають, будуть нести військову службу на передовій".
У Польщі створять спеціальний легіон для вишколу українців у ЄС
Безпекова угода України і Польщі містить домовленість про створення Українського легіону — підрозділу, у якому зможуть пройти вишкіл на території Польщі громадяни України у Європі, щоб стати до лав Сил оборони України. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.
Зеленський розповів, що в угоді зафіксовано домовленість про угоді формування і підготовку на території Польщі Українського легіону — нового добровольчого військового підрозділу.
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