Польша готовится начать подготовку первых добровольцев Украинского легиона

Польша готова приступить к подготовке первых нескольких сотен украинских добровольцев, которые решат присоединиться к Украинскому легиону. Об этом заявили министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и его заместитель Павел Залевский.
Главные тезисы
- Польша готовится принять первых добровольцев для Украинского легиона.
- Существует стратегическое партнерство между Польшей и Украиной в сфере обороноспособности.
- Набор добровольцев в Украинский легион начат через рекрутинговый центр.
- Обороноспособность Украины играет ключевую роль для обеспечения безопасности Польши.
Польша начинает готовить добровольцев Украинского легиона
Глава оборонного ведомства Польши заявил, что страна была готова с 1 сентября проводить учения, однако не было достаточно желающих.
На вопрос о количестве желающих вступить в Украинский легион он ответил, что "ранее слышал об одной бригаде, но пока численность значительно меньше — 300 человек".
Замминистра Залевский напомнил, что на этой неделе на базе украинского Генконсульства в Люблине начался набор добровольцев в Украинский легион.
Если будет создана первая группа из нескольких сотен добровольцев — мы немедленно приступим к их обучению.
Залевский напомнил, что Польша в рамках учебной программы ЕС подготовила более 20 тыс. украинских военных и отметил, что страна осознает, что обороноспособность Украины имеет решающее значение для безопасности Польши.
В Польше заработал Украинский рекрутинговый центр
Рекрутинговый центр Украинского легиона в Польше заработал 1 октября в День защитников и защитниц.
Объявление об открытии совпало с визитом министра иностранных дел Андрея Сибиги в Польшу, где он участвовал в Варшавском форуме безопасности и встретился с рядом польских чиновников.
Формирование Украинского легиона было предусмотрено двусторонним договором безопасности между Украиной и Польшей. Украинский легион в Польше должен был быть обучен, вооружен и подготовлен к защите Украины, при этом польская армия должна была отвечать за подготовку, а Киев — за рекрутирование.
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