Польша готовится начать подготовку первых добровольцев Украинского легиона

Польша готова приступить к подготовке первых нескольких сотен украинских добровольцев, которые решат присоединиться к Украинскому легиону. Об этом заявили министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и его заместитель Павел Залевский.

Польша начинает готовить добровольцев Украинского легиона

Глава оборонного ведомства Польши заявил, что страна была готова с 1 сентября проводить учения, однако не было достаточно желающих.

Я понимаю, что сейчас Украина приняла меры по информированию, рекрутированию и продвижению этого процесса, поэтому мы рассчитываем на результаты. Поделиться

На вопрос о количестве желающих вступить в Украинский легион он ответил, что "ранее слышал об одной бригаде, но пока численность значительно меньше — 300 человек".

Замминистра Залевский напомнил, что на этой неделе на базе украинского Генконсульства в Люблине начался набор добровольцев в Украинский легион.

Если будет создана первая группа из нескольких сотен добровольцев — мы немедленно приступим к их обучению.

Залевский напомнил, что Польша в рамках учебной программы ЕС подготовила более 20 тыс. украинских военных и отметил, что страна осознает, что обороноспособность Украины имеет решающее значение для безопасности Польши.

Замминистра добавил, что Варшава будет работать над тем, чтобы передать Украине "то, что возможно", а также будет участвовать в международных проектах, в частности, по закупке боеприпасов для украинских Сил обороны. Поделиться

В Польше заработал Украинский рекрутинговый центр

Рекрутинговый центр Украинского легиона в Польше заработал 1 октября в День защитников и защитниц.

Объявление об открытии совпало с визитом министра иностранных дел Андрея Сибиги в Польшу, где он участвовал в Варшавском форуме безопасности и встретился с рядом польских чиновников.

Формирование Украинского легиона было предусмотрено двусторонним договором безопасности между Украиной и Польшей. Украинский легион в Польше должен был быть обучен, вооружен и подготовлен к защите Украины, при этом польская армия должна была отвечать за подготовку, а Киев — за рекрутирование.