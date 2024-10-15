Вступление Украины в ЕС. Польский министр объяснил свое скандальное требование

По убеждению главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, вступление Украины в Евросоюз, мол, не вопрос, "быть или не быть", поэтому он может выдвигать на этом фоне определенные требования.
Главные тезисы
- Польский министр считает, что его требование относительно Волынской трагедии является наиболее честным подходом.
- Вступление Украины в ЕС - это не только возможность развития, но и шанс для повышения ВВП и других социально-экономических показателей.
- Министр указал на важность межгосударственных отношений и действий государственных институций в вопросе эксгумаций.
Польский министр аргументировал свое скандальное поведение
Владислав Косиняк-Камыш убежден, что его требование относительно Волынской трагедии — это наиболее честный подход.
Он также добавил, что это никак не повлияет на гуманитарную или военную поддержку Киева, ведь Варшава также хочет поражения России в этой войне.
Министр также обратил внимание на то, что его позицию поддерживает правительство Польши, в частности премьер Дональд Туск.
Глава Минобороны Польши указал на важный нюанс
По словам министра, пока он не склонит голову перед могилами убитых на Волыни, не хочет делать голословных заявлений о планах Украины в этом вопросе.
Глава польского оборонного ведомства также посетовал на то, что получение разрешений на эксгумацию семьями не соответствует ожиданиям польского правительства.
По его убеждению, это должны быть межгосударственные отношения с привлечением государственных институций с обеих сторон.
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