Вступление Украины в ЕС. Польский министр объяснил свое скандальное требование
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Политика
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Вступление Украины в ЕС. Польский министр объяснил свое скандальное требование

Польский министр аргументировал свое скандальное поведение
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Источник:  Interia

По убеждению главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, вступление Украины в Евросоюз, мол, не вопрос, "быть или не быть", поэтому он может выдвигать на этом фоне определенные требования.

Главные тезисы

  • Польский министр считает, что его требование относительно Волынской трагедии является наиболее честным подходом.
  • Вступление Украины в ЕС - это не только возможность развития, но и шанс для повышения ВВП и других социально-экономических показателей.
  • Министр указал на важность межгосударственных отношений и действий государственных институций в вопросе эксгумаций.

Польский министр аргументировал свое скандальное поведение

Владислав Косиняк-Камыш убежден, что его требование относительно Волынской трагедии — это наиболее честный подход.

Он также добавил, что это никак не повлияет на гуманитарную или военную поддержку Киева, ведь Варшава также хочет поражения России в этой войне.

Мы помогали и помогаем безоговорочно там, где на кону жизни людей и где мы считаем, что можем способствовать тому, чтобы Россия проиграла войну. Вступление в ЕС — это не "быть или не быть" для Украины, это возможность для развития, для более высокого роста ВВП, это их шанс. Мы можем обусловить это развитие и, в дополнение к условиям, которые ставит ЕС, мы можем поставить свое этическое и историческое условие.

Владислав Косиняк-Камиш

Владислав Косиняк-Камиш

Глава Минобороны Польши

Министр также обратил внимание на то, что его позицию поддерживает правительство Польши, в частности премьер Дональд Туск.

Глава Минобороны Польши указал на важный нюанс

По словам министра, пока он не склонит голову перед могилами убитых на Волыни, не хочет делать голословных заявлений о планах Украины в этом вопросе.

В то же время есть одна важная вещь, которую я хочу прояснить — вопрос эксгумаций не вопрос польских семей против Украины, это вопрос действий украинского государства против польского государства, — отметил Владислав Косиняк-Камиш.

Глава польского оборонного ведомства также посетовал на то, что получение разрешений на эксгумацию семьями не соответствует ожиданиям польского правительства.

По его убеждению, это должны быть межгосударственные отношения с привлечением государственных институций с обеих сторон.

Эксгумации проходят на двусторонней основе между государствами. Мы не примем ситуацию, когда именно семьи потребуют эксгумации своих близких, потому что часть семей есть, а часть исчезла, потому что все они были убиты. Чествование памяти, с другой стороны, принадлежит всем, — добавил министр.

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