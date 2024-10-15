Вступление Украины в ЕС. Польский министр объяснил свое скандальное требование

По убеждению главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, вступление Украины в Евросоюз, мол, не вопрос, "быть или не быть", поэтому он может выдвигать на этом фоне определенные требования.

Польский министр аргументировал свое скандальное поведение

Владислав Косиняк-Камыш убежден, что его требование относительно Волынской трагедии — это наиболее честный подход.

Он также добавил, что это никак не повлияет на гуманитарную или военную поддержку Киева, ведь Варшава также хочет поражения России в этой войне.

Мы помогали и помогаем безоговорочно там, где на кону жизни людей и где мы считаем, что можем способствовать тому, чтобы Россия проиграла войну. Вступление в ЕС — это не "быть или не быть" для Украины, это возможность для развития, для более высокого роста ВВП, это их шанс. Мы можем обусловить это развитие и, в дополнение к условиям, которые ставит ЕС, мы можем поставить свое этическое и историческое условие. Владислав Косиняк-Камиш Глава Минобороны Польши

Министр также обратил внимание на то, что его позицию поддерживает правительство Польши, в частности премьер Дональд Туск.

Глава Минобороны Польши указал на важный нюанс

По словам министра, пока он не склонит голову перед могилами убитых на Волыни, не хочет делать голословных заявлений о планах Украины в этом вопросе.

В то же время есть одна важная вещь, которую я хочу прояснить — вопрос эксгумаций не вопрос польских семей против Украины, это вопрос действий украинского государства против польского государства, — отметил Владислав Косиняк-Камиш. Поделиться

Глава польского оборонного ведомства также посетовал на то, что получение разрешений на эксгумацию семьями не соответствует ожиданиям польского правительства.

По его убеждению, это должны быть межгосударственные отношения с привлечением государственных институций с обеих сторон.