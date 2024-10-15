Розвідка Британії підтвердила "дорогий і ганебний провал" армії РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії підтвердила "дорогий і ганебний провал" армії РФ на фронті

Міноборони Британії
С-70 "Охотник"
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Британські розвідники повідомляють про те, що російські окупанти дійсно знищили власний новітній безпілотник С-70 "Охотник", на створення якого витратили 10 років.

Головні тези:

  • Росія зазнала чергового провалу в розвитку бойових технологій.
  • Де-факто це може загальмувати програму С-70.
  • Ситуація є ілюстративним прикладом невдач російських військових стратегій та негативного впливу на фронтові операції.

Солдати РФ не припиняють знищувати власну техніку та зброю

Як вдалося дізнатися Міноборони Великої Британії, 5 жовтня російські загарбники збили власний безпілотний літальний апарат (БПЛА) С-70 "Охотник" саме у той момент, коли він пролітав на захід над лінією фронту в Україні.

Аналітики оборонного відомства дійшли висновку, що армія країни-агресорки просто втратила контроль над БПЛА і прийняла рішення знищити його, адже боялася, що він потрапить до рук українських фахівців.

Що важливо розуміти, дрон С-70, який створила компанія "Сухой", знаходився на етапі розробки щонайменше десять років.

Був випадок, коли його помітили під час випробувань на російській авіабазі в Ахтубінську.

Цілком ймовірно, що Росія чекала до останнього моменту, перш ніж вирішила задіяти БПЛА (для збиття. — ред.), вичерпавши всі спроби повернути його ("Охотник". — ред.) під свій контроль. Це демонструє ще один дорогий і ганебний провал російських збройових розробок і майже напевно затримає програму С-70, — прогнозує Міноборони Великої Британії.

Втрати армії РФ станом на 15 жовтня 2024 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 210 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8 988 (+13) од,

  • бойових броньованих машин — 17 939 (+44) од,

  • артилерійських систем — 19 430 (+9) од,

  • РСЗВ — 1 231 (+0) од,

  • засобів ППО — 978 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 019 (+10),

  • крилатих ракет — 2 620 (+1) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 26 654 (+32) од,

  • спеціальної техніки — 3 441 (+4) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

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