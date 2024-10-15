Розвідка Британії підтвердила "дорогий і ганебний провал" армії РФ на фронті

Британські розвідники повідомляють про те, що російські окупанти дійсно знищили власний новітній безпілотник С-70 "Охотник", на створення якого витратили 10 років.
Головні тези:
- Росія зазнала чергового провалу в розвитку бойових технологій.
- Де-факто це може загальмувати програму С-70.
- Ситуація є ілюстративним прикладом невдач російських військових стратегій та негативного впливу на фронтові операції.
Солдати РФ не припиняють знищувати власну техніку та зброю
Як вдалося дізнатися Міноборони Великої Британії, 5 жовтня російські загарбники збили власний безпілотний літальний апарат (БПЛА) С-70 "Охотник" саме у той момент, коли він пролітав на захід над лінією фронту в Україні.
Аналітики оборонного відомства дійшли висновку, що армія країни-агресорки просто втратила контроль над БПЛА і прийняла рішення знищити його, адже боялася, що він потрапить до рук українських фахівців.
Що важливо розуміти, дрон С-70, який створила компанія "Сухой", знаходився на етапі розробки щонайменше десять років.
Був випадок, коли його помітили під час випробувань на російській авіабазі в Ахтубінську.
Втрати армії РФ станом на 15 жовтня 2024 року
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 210 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 988 (+13) од,
бойових броньованих машин — 17 939 (+44) од,
артилерійських систем — 19 430 (+9) од,
РСЗВ — 1 231 (+0) од,
засобів ППО — 978 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 019 (+10),
крилатих ракет — 2 620 (+1) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 654 (+32) од,
спеціальної техніки — 3 441 (+4) од.
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