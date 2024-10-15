Разведка Британии подтвердила "дорогой и позорный провал" армии РФ на фронте

Британские разведчики сообщают о том, что российские оккупанты на самом деле уничтожили собственный новейший беспилотник С-70 "Охотник", на создание которого потратили 10 лет.

Солдаты РФ не прекращают уничтожать собственную технику и оружие

Как удалось узнать Минобороны Великобритании, 5 октября российские захватчики сбили свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 "Охотник" именно в тот момент, когда он пролетал на запад над линией фронта в Украине.

Аналитики оборонного ведомства пришли к выводу, что армия страны-агрессорки просто потеряла контроль над БПЛА и приняла решение уничтожить его, потому что боялась, что он попадет в руки украинских специалистов.

Что важно понимать, дрон С-70, созданный компанией "Сухой", находился на этапе разработки по меньшей мере десять лет.

Был случай, когда он был замечен во время испытаний на российской авиабазе в Ахтубинске.

По всей вероятности, Россия ждала до последнего момента, прежде чем решила задействовать БПЛА (для уничтожения — ред.), исчерпав все попытки вернуть его ("Охотник". — ред.) под свой контроль. Это демонстрирует еще один дорогой и позорный провал российских оружейных разработок и почти наверняка задержит программу С-70, — прогнозирует Минобороны Великобритании. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 15 октября 2024 года

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

танков — 8 988 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 17 939 (+44) ед,

артиллерийских систем — 19 430 (+9) ед,

РСЗО — 1 231 (+0) ед,

средств ПВО — 978 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 019 (+10),

крылатых ракет — 2 620 (+1) ед,

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 26 654 (+32) ед,

специальной техники — 3 441 (+4) ед.