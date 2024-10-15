Разведка Британии подтвердила "дорогой и позорный провал" армии РФ на фронте

Британские разведчики сообщают о том, что российские оккупанты на самом деле уничтожили собственный новейший беспилотник С-70 "Охотник", на создание которого потратили 10 лет.
Главные тезисы
- Россия столкнулась с очередным провалом в развитии боевых технологий.
- Де-факто это может притормозить программу С-70.
- Ситуация является иллюстративным примером неудач российских военных стратегий и негативного влияния на фронтовые операции.
Солдаты РФ не прекращают уничтожать собственную технику и оружие
Как удалось узнать Минобороны Великобритании, 5 октября российские захватчики сбили свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 "Охотник" именно в тот момент, когда он пролетал на запад над линией фронта в Украине.
Аналитики оборонного ведомства пришли к выводу, что армия страны-агрессорки просто потеряла контроль над БПЛА и приняла решение уничтожить его, потому что боялась, что он попадет в руки украинских специалистов.
Что важно понимать, дрон С-70, созданный компанией "Сухой", находился на этапе разработки по меньшей мере десять лет.
Был случай, когда он был замечен во время испытаний на российской авиабазе в Ахтубинске.
Потери армии РФ по состоянию на 15 октября 2024 года
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков — 8 988 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 17 939 (+44) ед,
артиллерийских систем — 19 430 (+9) ед,
РСЗО — 1 231 (+0) ед,
средств ПВО — 978 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 019 (+10),
крылатых ракет — 2 620 (+1) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 654 (+32) ед,
специальной техники — 3 441 (+4) ед.
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