Киберудары ГУР по РФ. Внутри кремлевского режима прошли кадровые чистки

Системные кибератаки Главного управления разведки Украины на ИТ-инфраструктуру страны-агрессорки России стали причиной кадровых чисток в руководстве государственного сектора. Следует отметить, что новые фигуры на должностях приводят к еще большему углублению проблем и ухудшают ситуацию для кибербезопасности РФ. Об этом сообщают источники online.ua в украинской разведке.

Что известно о результатах кибервойны ГУР против РФ

Как сообщают инсайдеры в разведке, после серии хакерских атак по финансовой и судебной инфраструктуре Кремля, новым руководителем Управления информатизации и судебного департамента при верховном суде РФ был назначен Алмаз Тагирович Ибрагимов.

Что важно понимать, это лицо, профессиональные компетенции которого вызывают большие сомнения, наполнило подчиненные себе структуры собственными людьми.

В частности на должность гендиректора Судебного департамента был назначен некий Иванов В.А. После этого украинская разведка нанесла еще один киберудар, в частности была поражена государственная система “Правосудие”, которая в результате атаки прекратила свое полноценное функционирование. Поделиться

Также украинским разведчикам удалось узнать, что новая команда управленцев, состоящая преимущественно из выходцев из Бурятии и Тюмени, оказалась абсолютно неспособна решить проблему.

Де-факто она не знает, где найти квалифицированные кадры, которые могли бы попытаться восстановить работe “Правосудия” и справиться с последствиями кибератак ГУР.

Украинским разведчикам удалось парализовать судебную систему страны-агрессорки, а судебный корпус оккупантов от цифрового взаимодействия вернулся к отправке бумажных писем “Почтой России.

Детали одной из самых мощных кибератак ГУР против России

Как уже упоминалось ранее, 7 октября 2024 года хакерская группа ВО Team во взаимодействии с ГУР МО “поздравила” российского диктатора Владимира Путина с днем рождения и сломала государственную автоматизированную систему “Правосудие”.

Что важно понимать, через нее осуществлялся электронный документооборот во всех судах страны-агрессорки.

Атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почт и официальных сайтов. Также хакеры получили персональные данные пользователей и внутреннюю документацию системы. Сейчас россияне сообщают о невозможности подачи исков и пересмотре времени судебных заседаний, сайты судов не работают. Поделиться

Как отмечают источники в ГУР, взлом стал возможным из-за безграмотности российских киберспециалистов по безопасности, а также из-за дыр в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК".