Киберудары ГУР по РФ. Внутри кремлевского режима прошли кадровые чистки

Системные кибератаки Главного управления разведки Украины на ИТ-инфраструктуру страны-агрессорки России стали причиной кадровых чисток в руководстве государственного сектора. Следует отметить, что новые фигуры на должностях приводят к еще большему углублению проблем и ухудшают ситуацию для кибербезопасности РФ. Об этом сообщают источники online.ua в украинской разведке.
Главные тезисы
- ГУР осуществило одну из самых мощных кибератак, парализовав судебную систему РФ.
- Украинским разведчикам удалось найти немало слабых сторон в кибербезопасности страны-агрессорки.
- Кадровые чистки в Кремле привели к ухудшению ситуации, а не решению имеющихся проблем.
Что известно о результатах кибервойны ГУР против РФ
Как сообщают инсайдеры в разведке, после серии хакерских атак по финансовой и судебной инфраструктуре Кремля, новым руководителем Управления информатизации и судебного департамента при верховном суде РФ был назначен Алмаз Тагирович Ибрагимов.
Что важно понимать, это лицо, профессиональные компетенции которого вызывают большие сомнения, наполнило подчиненные себе структуры собственными людьми.
Также украинским разведчикам удалось узнать, что новая команда управленцев, состоящая преимущественно из выходцев из Бурятии и Тюмени, оказалась абсолютно неспособна решить проблему.
Де-факто она не знает, где найти квалифицированные кадры, которые могли бы попытаться восстановить работe “Правосудия” и справиться с последствиями кибератак ГУР.
Украинским разведчикам удалось парализовать судебную систему страны-агрессорки, а судебный корпус оккупантов от цифрового взаимодействия вернулся к отправке бумажных писем “Почтой России.
Детали одной из самых мощных кибератак ГУР против России
Как уже упоминалось ранее, 7 октября 2024 года хакерская группа ВО Team во взаимодействии с ГУР МО “поздравила” российского диктатора Владимира Путина с днем рождения и сломала государственную автоматизированную систему “Правосудие”.
Что важно понимать, через нее осуществлялся электронный документооборот во всех судах страны-агрессорки.
Как отмечают источники в ГУР, взлом стал возможным из-за безграмотности российских киберспециалистов по безопасности, а также из-за дыр в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК".
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