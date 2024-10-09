Судебная система РФ парализована после мощного киберудара ГУР — последствия поражают

7 октября киберспециалисты ГУР совместно с активистами группы ВО Team совершили взлом российской государственной автоматизированной системы “Правосудие”. Об этом Online.UA стало известно от компетентных источников в военной разведке. Стоит отметить, что это был своеобразный "подарок" и неприятный сюрприз для российского диктатора Владимира Путина в день его рождения. Как оказалось, киберудар был максимально эффективным, ведь судебные сервисы врага до сих пор не работают.