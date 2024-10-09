Судебная система РФ парализована после мощного киберудара ГУР — последствия поражают

7 октября киберспециалисты ГУР совместно с активистами группы ВО Team совершили взлом российской государственной автоматизированной системы “Правосудие”. Об этом Online.UA стало известно от компетентных источников в военной разведке. Стоит отметить, что это был своеобразный "подарок" и неприятный сюрприз для российского диктатора Владимира Путина в день его рождения. Как оказалось, киберудар был максимально эффективным, ведь судебные сервисы врага до сих пор не работают.
Главные тезисы
- Киберудар ГУР повлек за собой серьезные последствия, парализовав работу судов РФна неопределенное время.
- Эта атака привела к утечке конфиденциальных данных пользователей и остановила электронный документооборот в судах РФ.
- Киберспециалисты ГУР и активисты группы ВО Team вновь продемонстрировали мощный потенциал Украины на фоне кибервойны с Россией.
Судебная система РФ надолго "легла" в результате кибератаки ГУР
Согласно данным оппозиционного телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ, сервисы системы "Правосудие", которые перестали функционировать в результате атаки киберспециалистов ГУР, могут заработать не ранее 18 октября.
Это следует из письма, разосланного Судебным департаментом ВС РФ во все остальные суды.
В сеть уже "слили" список "сломавшихся" сервисов:
Интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru;
телефония арбитражных судов (Microsoft Lync);
"Интернет-портал" ГАС "Правосудие" (сайты судов общей)
юрисдикции, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации в домене sudrf.ru; сайты мировых судей в домене msudrf.ru);
модуль "Электронное правосудие" (ЭПр, ej.sudrf.ru), личные кабинеты работников судов (ecs.sudrf.ru);
ПТК ОВ, обеспечивающая взаимодействие с помощью СМЭО; модуль "ЭПр-СМЭВ", обеспечивающий взаимодействие с ЕПГУ;
ПИ ВКС (расписание сеансов ВКС);
ПИ Недвижимость;
службы электронной почты ГАС "Правосудие".
Детали кибератаки ГУР на российскую судебную систему
Что важно понимать, именно благодаря государственной автоматизированной системе “Правосудие” происходит электронный документооборот во всех судах РФ.
Однако киберспециалисты украинской разведки и активисты группы ВО Team смогли парализовать все эти процессы на неопределенный период времени.
Киберудар мгновенно заморозил работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.
Более того, украинские специалисты смогли получить персональные данные пользователей и внутреннюю документацию системы.
В настоящее время россияне сообщают о невозможности подачи исков и пересмотре времени судебных заседаний.
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