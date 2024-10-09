Судова система РФ не може оговтатися після потужного кіберудару ГУР — наслідки вражають

7 жовтня кіберспеціалісти ГУР спільно з активістами групи “ВО Team” здійснили злам російської державної автоматизованої системи “Правосудие”. Про це Online.UA стало відомо від компетентних джерел у воєнній розвідці. Варто також зазначити, що це був своєрідний “подарунок” та неприємний сюрприз для російського диктатора Володимира Путіна у день його народження. Як виявилося, кіберудар був максимально ефективним, адже судові сервіси ворога досі не працюють.
Головні тези:
- Кіберудар ГУР на російську судову систему спричинив серйозні наслідки, паралізувавши роботу судів на невизначений час.
- Також ця атака призвела до витоку конфіденційних даних користувачів та зупинила електронний документообіг у судах РФ.
- Кіберспеціалісти ГУР та активісти групи “ВО Team” знову продемонстрували потужний потенціал України на тлі кібервійни з Росією.
Судова система РФ надовго “лягла” внаслідок кібератаки ГУР
Згідно з даними опозиційного телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, сервіси системи “Правосудие” які перестали функціонувати внаслідок атаки кіберфахівців ГУР, можуть запрацювати не раніше 18 жовтня.
Це випливає з листа, розісланого Судовим департаментом ЗС РФ до всіх інших судів.
У мережу уже “злили” список "сервісів, що "зламалися":
інтернет-сайти федеральних арбітражних судів на домені arbitr.ru;
телефонія арбітражних судів (Microsoft Lync);
"Інтернет-портал" ДАС "Правосудие" (сайти судів загальної)
юрисдикції, управлінь Судового департаменту у суб'єктах Російської Федерації у домені sudrf.ru, сайти світових суддів у домені msudrf.ru);
модуль "Електронне правосуддя" (ЕПр, ej.sudrf.ru), особисті кабінети працівників судів (ecs.sudrf.ru);
ПТК ВІВ, що забезпечує взаємодію за допомогою СМЕВ; модуль "ЕПр-СМЕВ", що забезпечує взаємодію з ЄПГУ;
ПІ ВКС (розклад сеансів ВКС);
ПІ Нерухомість;
служби електронної пошти ДАС "Правосудие".
Деталі кібератаки ГУР на російську судову систему
Що важливо розуміти, саме завдяки державній автоматизованій системі “Правосудие” відбувається електронний документообіг у всіх судах РФ.
Однак кіберфахівцям української розвідки та активістами групи “ВО Team” вдалося паралізувати усі ці процеси на невизначений період часу.
Кіберудар миттєво “заморозив” роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.
Ба більше, українські фахівці змогли отримати персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи.
Наразі росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-