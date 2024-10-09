Судова система РФ не може оговтатися після потужного кіберудару ГУР — наслідки вражають

7 жовтня кіберспеціалісти ГУР спільно з активістами групи “ВО Team” здійснили злам російської державної автоматизованої системи “Правосудие”. Про це Online.UA стало відомо від компетентних джерел у воєнній розвідці. Варто також зазначити, що це був своєрідний “подарунок” та неприємний сюрприз для російського диктатора Володимира Путіна у день його народження. Як виявилося, кіберудар був максимально ефективним, адже судові сервіси ворога досі не працюють.