Кіберудари ГУР по РФ. Усередині кремлівського режиму відбулися кадрові чистки

Системні кібератаки Головного управління розвідки України на ІТ-інфраструктуру країни-агресорки Росії стали причиною кадрових змін у керівництві державного сектору ворога. Варто зазначити, що нові “фахівці” на посадах призводять до ще більшого поглиблення проблем та погіршують ситуацію для кібербезпеки РФ. Про це повідомляють джерела online.ua в українській розвідці.

Що відомо про результати кібервійни ГУР проти РФ

Як повідомляють інсайдери у розвідці, після серії хакерських атак по фінансовій та судовій інфраструктурі Кремля, новим керівником Управління інформатизації та судового департаменту при верховному суді РФ було призначено Алмаза Тагіровича Ібрагімова.

Що важливо розуміти, ця особа, фахові компетенції якої викликають великі сумніви, наповнила підлеглі собі структури власними людьми.

Зокрема на посаду гендиректора Судового департаменту було призначено такого собі Іванова В.А. Після цього українська розвідка завдала ще одного кіберудару, зокрема було уражено державну систему “Правосудие”, яка внаслідок атаки припинила своє повноцінне функціонування. Поширити

Також українським розвідникам вдалося дізнатися, що нова команда управлінців, що складається переважно з вихідців з Бурятії та Тюмені, виявилася абсолютно нездатною вирішити проблему.

Де-факто вона немає і не знає, де знайти кваліфіковані кадри, які могли б спробувати відновити роботи “Правосудие” та впоратися з наслідкам кібератак ГУР.

Українські розвідці вдалося паралізувати судову систему країни-агресорки, а судовий корпус окупантів від цифрової взаємодії повернувся до надсилання паперових листів “Поштою Росії.

Деталі однієї з найпотужніших кібератак ГУР проти Росії

Як уже згадувалося раніше, 7 жовтня 2024 року хакерська група “ВО Team” у взаємодії з ГУР МО “привітала” російського диктатора Володимира Путіна з днем народження та зламала державну автоматизовану систему “Правосудие”.

Що важливо розуміти, через неї здійснювався електронний документообіг у всіх судах країни-агресорки..

Атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних пошт та офіційних сайтів. Також хакери отримали персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи. Зараз росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, сайти судів не працюють. Поширити

Як зазначають джерела у ГУР, злам став можливим через безграмотність російських кіберфахівців з безпеки, а також через дірки в розпіарених російських системах кібербезпеки від “Лабораторї Касперського”, ПАТ “Positive Technologies” та АТ “ИВК”.