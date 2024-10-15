Казни украинских военнопленных являются сознательной политикой РФ

За последний год возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных. Офис Генпрокурора отмечает, что эти преступления не являются единичными инцидентами, а целенаправленной политикой РФ.
Главные тезисы
- Казни украинских военнопленных российскими оккупантами не случайны, а являются частью целенаправленной политики РФ.
- Расследование военных преступлений и признание ответственности России — важные шаги в восстановлении справедливости и исцелении пострадавших.
- Увеличение числа казней и пыток украинских военнопленных свидетельствует о совершении преступлений в ходе вооруженного конфликта.
- Независимость судебной системы и международное сотрудничество играют ключевую роль в привлечении преступников к ответственности.
- Отказ от преследования и карать виновных лиц только усугубляет ситуацию. Необходимо добиться справедливости в рамках международного права.
Число казней оккупантами РФ украинских военнопленных растет
Как сообщил генпрокурор Андрей Костин, в 2024 году количество казней украинских военнопленных российскими оккупантами возросло. Пытки и казни без суда стали инструментом войны, средством устрашения и уничтожения.
Костин подчеркнул, что это не единичные случаи, а целенаправленная политика. В частности, существует аудиозапись, где российский офицер предписывает своим военным не брать пленных, а убивать украинцев на поле боя.
Как отметил глава Офиса Генерального прокурора, одной из ключевых задач правосудия является привлечение России и ее руководства к ответственности за преступление агрессии, без которого не было бы более 140 тысяч военных преступлений.
Многие российские военные преступники осуждены украинскими судами заочно, но приговоры суда имеют важное значение для процесса восстановления справедливости и исцеления пострадавших, подчеркнул Костин.
Генпрокурор рассказал, что расследование военных преступлений во время конфликта чрезвычайно сложный процесс.
Поэтому, если Путин решится приехать на саммит G20 в Бразилии, он должен быть арестован. Отказ выполнить ордер на арест только усугубляет позиции России. Все наши надежды сейчас возлагаются на независимость бразильской судебной системы, — отметил Генпрокурор.
Российские кафиры казнили на поле боя 93 украинских воина
У правоохранителей есть данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных. Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.
По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году. В то же время, тенденция начала появляться в ноябре прошлого года, когда «произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону», отметил руководитель "департамента войны".
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