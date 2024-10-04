Оккупанты РФ казнили на поле боя более 90 украинских военнопленных ― Офис Генпрокурора

У правоохранителей есть данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных. Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона "Единые новости".
Главные тезисы
- Более 90 украинских военнослужащих были казнены на поле боя российскими оккупантами, согласно данным Офиса Генпрокурора.
- Рост случаев казней украинских военнопленных на фронте наблюдается в последнее время.
- Этот жестокий акт против пленных солдат лишь усиливает международное осуждение действий оккупантов и подчеркивает необходимость немедленных действий со стороны мирового сообщества.
Российские оккупанты казнили на поле боя 93 украинских воина — ОГП
Сейчас у нас есть информация о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя.
По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году. В то же время, тенденция начала появляться в ноябре прошлого года, когда «произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону», отметил руководитель "департамента войны".
Он также сообщил, что 3 октября снова появилась информация о казни украинского военнопленного.
Россияне совершили еще одно страшное военное преступление
1 октября в сети было опубликовано видео, на котором снят расстрел российскими оккупантами 16 украинских военнослужащих.
Согласно последним данным, это произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.
На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью
Как заявил украинский генпрокурор Андрей Костин, это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.
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