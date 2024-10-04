Окупанти РФ стратили на полі бою понад 90 українських військовополонених ― Офіс Генпрокурора

Правоохоронці мають дані про страту російськими військовими на полі бою 93 українських військовополонених. Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Головні тези:
- Офіс Генпрокурора повідомив про страту 93 українських військовополонених російськими окупантами.
- За останній час спостерігається зростання випадків страт українських військовополонених на фронті російськими терористами.
- СБУ реєструє нові кримінальні провадження щодо цих страшних воєнних злочинів на території України.
Російські окупанти стратили на полі бою 93 українських воїни — ОГП
Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою.
За його словами, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у цьому році. Водночас тенденція почала з’являтися у листопаді минулого року, коли «відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік», зазначив керівник "департаменту війни".
Він також повідомив, що 3 жовтня знову з’явилася інформація про страту українського військовополоненого.
Росіяни скоїли ще один страшний воєнний злочин
1 жовтня у мережі було опубліковане відео, на якому зафільмовано розстріл російськими окупантами 16 українських військовослужбовців.
Згідно з останніми даними, це сталося у районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.
На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою
Як заявив український генпрокурор Андрій Костін, це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту.
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