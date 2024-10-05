Оккупанты РФ казнили четырех украинских военнопленных на заводе в Волчанске

На территории агрегатного завода в Волчанске Харьковской области летом 2024 года российские оккупанты казнили четырех украинских военных. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
Главные тезисы
- Был раскрыт факт казни четырех украинских военнопленных оккупантами РФ на заводе в городе Волчанск
- Прокуратурой начато досудебное расследование преступлений, связанных с умышленным убийством военнопленных
- Трудности расследования вызваны боевыми действиями, затрудняющими доступ к месту событий.
Оккупанты РФ казнили четырех украинских военнопленных в Волчанске
Факты документируются благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, отметил Фильчаков, поводом к началу расследования были допросы военнопленных россиян, которые дали показания по совершению указанного преступления.
Российские оккупанты казнили на поле боя 93 украинских воина — ОГП
У правоохранителей есть данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных. Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона "Единые новости".
Сейчас у нас есть информация о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя.
По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году. В то же время, тенденция начала появляться в ноябре прошлого года, когда «произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону», отметил руководитель "департамента войны".
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