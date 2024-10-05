Оккупанты РФ казнили четырех украинских военнопленных на заводе в Волчанске

На территории агрегатного завода в Волчанске Харьковской области летом 2024 года российские оккупанты казнили четырех украинских военных. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Оккупанты РФ казнили четырех украинских военнопленных в Волчанске

На сегодняшний день прокурорами уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных — военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых российские военные по приказу командования летом 2024 года казнили на территории агрегатного завода в городе Волчанск, — говорится в сообщении. Поделиться

Факты документируются благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, отметил Фильчаков, поводом к началу расследования были допросы военнопленных россиян, которые дали показания по совершению указанного преступления.

Конечно, расследование таких преступлений испытывает свои трудности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий. Однако этот случай уникален, поскольку лицо, которое может стать подозреваемым в указанном производстве, также находится в украинском плену. Александр Фильчаков Руководитель Харьковской областной прокуратуры

Российские оккупанты казнили на поле боя 93 украинских воина — ОГП

У правоохранителей есть данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных. Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона "Единые новости".

Сейчас у нас есть информация о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя.

По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году. В то же время, тенденция начала появляться в ноябре прошлого года, когда «произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону», отметил руководитель "департамента войны".