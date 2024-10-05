На території агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині влітку 2024 року російські окупанти стратили чотирьох українських військових. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Головні тези:
- Окупанти РФ стратили чотирьох українських військовополонених на заводі у Вовчанську влітку 2024 року.
- З приводу цього випадку розпочате досудове розслідування за фактом умисного вбивства військовополонених.
- Розслідування злочинів у таких умовах ускладнюється бойовими діями, які утруднюють доступ до місця подій.
Окупанти РФ стратили чотирьох українських військовополонених у Вовчанську
Факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, зазначив Фільчаков, приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, які дали свідчення щодо вчинення вказаного злочину.
Російські окупанти стратили на полі бою 93 українських воїни — ОГП
Правоохоронці мають дані про страту російськими військовими на полі бою 93 українських військовополонених. Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою.
За його словами, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у цьому році. Водночас тенденція почала з’являтися у листопаді минулого року, коли «відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік», зазначив керівник "департаменту війни".
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