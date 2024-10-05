Окупанти РФ стратили чотирьох українських військовополонених на заводі у Вовчанську

На території агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині влітку 2024 року російські окупанти стратили чотирьох українських військових. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Окупанти РФ стратили чотирьох українських військовополонених у Вовчанську

На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених — військовослужбовців Збройних сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ, — йдеться у повідомленні. Поширити

Факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, зазначив Фільчаков, приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, які дали свідчення щодо вчинення вказаного злочину.

Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні. Олександр Фільчаков Керівник Харківської обласної прокуратури

Російські окупанти стратили на полі бою 93 українських воїни — ОГП

Правоохоронці мають дані про страту російськими військовими на полі бою 93 українських військовополонених. Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою.

За його словами, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у цьому році. Водночас тенденція почала з’являтися у листопаді минулого року, коли «відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік», зазначив керівник "департаменту війни".